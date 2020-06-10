Евросоюз стремится к углублению рынка капитала из-за Brexit и коронавируса

Углубление рынка капитала Европейского союза стало приоритетом, чтобы помочь экономике оправиться от COVID-19 и уменьшить зависимость от лондонского Сити, говорится в докладе ЕС, передает Reuters.

ЕС давно стремится стимулировать компании выпускать акции и облигации для роста, как в Соединенных Штатах. Но они все еще полагаются на банки для финансирования после того, как усилия по созданию союза рынков капитала (capital markets union, CMU) не привели к значительному прогрессу.

"Форум высокого уровня" экспертов изложил 17 рекомендаций по ускорению реализации проекта CMU с акцентом на привлечение большего количества розничных инвесторов.

Было рекомендовано предоставить скромные дополнительные полномочия регулятору ценных бумаг ЕС после разногласий по поводу создания мощного единого регулятора ЕС, такого как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, что давно считается политически чувствительным вопросом в столицах региона.

"Рынок капитала ЕС после Brexit будет располагаться во многих разных городах", — сказал Шон Берриган, глава отдела финансовых услуг Европейской комиссии.

В докладе рекомендовалось упростить правила налогообложения и несостоятельности, а также политически чувствительные области, которые в прошлом были камнем преткновения.

Великобритания, крупнейший европейский рынок капитала, вышла из ЕС, что делает экономику блока зависимой от юрисдикции, где правила могут начать расходиться.

Берриган сказал, что он предложит изменения осенью на основе рекомендаций. "Они не будут готовы вовремя встретить немедленный эффект COVID", — сказал он.

Это вторая попытка перезагрузки CMU с момента ее запуска в 2015 году, и, по словам Берриган, сложность в разработке правил ЕС затруднила адаптацию к быстрым технологическим изменениям на рынках.

Председатель отчета Томас Визер заявил, что искреннее обязательство со стороны лидеров ЕС станет ключом к предотвращению очередной неудачной перезагрузки.