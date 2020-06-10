Гонка в американском Индианаполисе может вернуться в "Формулу-1"

Чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1" может вернуться на трассу американского Индианаполиса, где проходит культовая гонка "Инди-500", уже в следующем году. Об этом заявил владелец трассы в Индианаполисе и серии IndyCar Роджер Пенске.

"Мы изучаем возможность проведения гонки "Формулы-1" в 2021, 2022 или 2023 году", – цитирует Пенске издание RaceFans. В последний раз формулической этап прошел в штате Индиане в 2007 году.

Мистер Пенске также сообщил о ситуации с гонкой "500 миль Индианаполиса", которая должна была состояться в мае, однако была перенесена из-за пандемии: "Гонка будет проведена в 2020 году. Мы принимаем во внимание все аспекты. Хорошая новость в том, что цифры по COVID снижаются – мы каждый день следим за ними, и, думаю, динамика позитивная. Так что мы надеемся провести "Инди-500" в августе".