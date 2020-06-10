Мишустин предложил проработать "налоговый маневр" для ИТ-отрасли

Правительство РФ в ближайшее время проработает вопрос о "налоговом маневре" и других дополнительных мерах поддержки отрасли информационных технологий. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации в сфере связи и ИТ.

"Считаю важным по итогам сегодняшнего совещания <...> проработать дополнительный комплекс мер, в том числе и "налогового маневра в ИТ-отрасли, и доложить вам в ближайшее время конкретные предложения по стимулированию развития отрасли информационных технологий", — сказал премьер.

Трудности, с которыми с которыми сейчас столкнулись как сама отрасль, так и экономика в целом, стали ключевыми вопросами в ходе совещании по ситуации в сфере связи и информационных технологий. Путин отметил, что из-за объективных финансово-экономических ограничений у многих предприятий просто не будет хватать ресурсов на программы развития инноваций.

В числе озвученных на встрече мер Владимир Путин поддержал инициативу председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Натальи Касперской о необходимости уточнить критерии отнесения компаний из IT-отрасли к числу пострадавших от коронавируса. Такое мнение он высказал на совещании по связи и IT-индустрии.

На совещании Касперская отметила, что часть предприятий отрасли не пострадала вовсе, часть — пострадала незначительно, но есть и такие компании, чья выручка снизилась на 100% и которые оказались под угрозой банкротства.

Касперская предложила внести уточнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) с тем, чтобы можно было более точечно принимать решение о том, нуждается компания в поддержке или нет.

Президент России также посчитал необходимым заместить выпадающее финансирование IT-отрасли за счет госзаказов .

"Чтобы не допустить никаких сбоев в работе отрасли, мы должны заместить возможное выпадающее финансирование за счет государственных заказов либо заказов наших крупных компаний с госучастием", — указал глава государства на совещании по связи и IT-индустрии. Он обратил внимание правительства и госкомпаний на необходимость сделать это.

Путин привел оценки Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, по которым "в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные услуги сократятся в среднем на 20%".

Президент РФ также заявил о необходимости последовательно развивать нормативно-правовую базу для IT-отрасли и условия для долгосрочного развития информационных технологий.