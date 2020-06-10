На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал черный внедорожник, перевернувшийся после столкновения.

В настоящее время на месте аварии работают службы спасения и полицейские. О количестве и состоянии пострадавших информация не поступала.