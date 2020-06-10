Россия резко увеличила экспорт мороженого

Россия в I квартале экспортировала 5,6 тысячи тонн мороженого почти на $10 миллионов, что на 11,4% больше, чем в I квартале 2019 года. Поставки мороженого обеспечивают почти 20% экспорта молочной продукции в стоимостном выражении, сообщает Минсельхоз.

В 2019 году Россия поставила за рубеж 22 тысячи тонн мороженого на $53,4 миллиона, что на 12,5% больше, чем в 2018 году.

Российское мороженое покупают 38 стран.

В частности, Казахстан закупил мороженого на $19,5 миллиона (36,6% российского экспорта мороженого), Монголия — на $5,5 миллиона (10,4%), Украина — на $4,5 миллиона (8,5%), Китай — на $3,7 миллиона (6,9%), Белоруссия — на $3,5 миллиона (6,6%).

Наиболее многообещающим направлением для развития экспорта российского мороженого являются азиатские рынки, а наибольшим спросом в странах-импортерах пользуется классический пломбир, подчеркивает Минсельхоз.

Основной объем спроса и поставок мороженого приходится на самые жаркие месяцы — с апреля по август, подчеркивает Минсельхоз.

Минсельхоз прогнозирует увеличение экспорта мороженого на 5-10% в год, чему помогут меры поддержки производителей молочной продукции в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

Так, программа льготного кредитования позволяет компаниям получать краткосрочные кредиты (на срок до одного года) на приобретение сырья для производства, в том числе мороженого, а также кредиты (на срок от двух до 15 лет) на строительство и обновление предприятий.

Кроме того, в этом году принята новая мера господдержки — возмещение части затрат на сертификацию экспортной продукции. Производители мороженого также пользуются такой господдержкой.