Следствие опровергает часть информации о ДТП с участием Михаила Ефремова

В эфире телеканала "Россия 1" представители МВД по городу Москве подробно рассказали, как проходит следствие в отношении Михаила Ефремова, обвиняемого в пьяном ДТП со смертельным исходом.

Заместитель начальника управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве Алексей Диокин четко восстановил хронологию событий. По его словам, согласно составленному протоколу, 8 июня в 21 час 43 минуты в дежурную часть поступила информация о ДТП, связанном со столкновением двух транспортных средств по адресу: Смоленская площадь, дом 3. Наряд ДПС прибыл на место в 21 час 45 минус. Он установил, что Jeep Grand Cherokee совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с Lada-ВИСом. В результате водитель ВИСа Сергей Захаров получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где скончался 9 июня около 5 часов утра.

Позже на место ДТП прибыла следственно-оперативная группа. Время оформления события составило 2 часа 36 минут. В 00.34 движение на данном участке дороги было восстановлено.

Полковник Диокин подчеркнул, что ввиду наличия у Михаила Ефремова признаков алкоголя было принято решение провести освидетельствование на состояние опьянения.

Между тем начальник управления информации и общественных связей московского главка МВД России Владимир Васенин опроверг информацию о том, что Ефремов в машине был не один.

"Говорить о том, что сработавшая подушка безопасности свидетельствует о наличии пассажира, нельзя. В машинах класса Jeep при столкновении выстреливают обе подушки. Поэтому мы эту информацию опровергли", — сказал он, добавив, что показания очевидцев и записи с камер наблюдения подтверждают эту версию.

Владимир Васенин сообщил, что лично выезжал на место происшествия и комментировал его. Он заверил, что никто из друзей Михаила Ефремова, оказавшихся поблизости, на сотрудников ГИБДД никакого давления не оказывал.

По словам полковника Васениина, после передачи следователю всех материалов было возбуждено дело по статье 264, часть 2: "Совершение ДТП с пострадавшим, получившим тяжкие телесные повреждения". Как только поступила информация о том, что потерпевший скончался, в течение 30 минут дело было переквалифицировано на более тяжкую статью.

При этом Васенин подчеркнул, что решения о подписке о невыезде и позже о домашнем аресте Михаила Ефремова были приняты следователем с учетом всех обстоятельств. На сегодняшний день он находится под арестом дома. Для контроля на актера надет электронный браслет, за ним ведется слежение.

Полковник ГИБДД Алексей Диокин, в свою очередь, привел данные по прошлым "заслугам" актера, как участника дорожного движения. За Михаилом Ефремовым за 2019-2020 годы зафиксировано 50 нарушений, из которых 11 приходится на текущий год. Все они преимущественно связаны с камерами фото- и видеофиксации: это превышение скорости, нарушение разметки. За обозначенный период фактов вождения в нетрезвом состоянии зарегистрировано не было. Все административные штрафы актером оплачены, задолженностей на данный момент нет.

Диокин констатировал, что в 2015 году сотрудниками ГИБДД было зафиксировано одно ДТП с участием Михаила Ефремова, и то — с наездом на стоящее транспортное средство.

Полковник МВД также представил статистику схожих ДТП по российской столице. По его данным, в Москве дорожно-транспортная аварийность с участием нетрезвых водителей примерно составляет 5% от ДТП с пострадавшими. За 2019 год в таких авариях было 63 погибших и 70 раненых детей.

При этом все реализованные законодательные инициативы положительно влияют на ситуацию: количество выявляемых водителей с признаками опьянения уменьшается, отметил Диокин. Если в 2018 году было 23 тысячи привлеченных водителей, то в 2019 году уже на тысячу меньше, а за пять месяцев текущего года – 8,5 тысячи.