10 июня 202016:49

Средиземноморье vs Беломорье: столкновение фронтов испещрило центр России грозовыми ячейками

Средиземноморье vs Беломорье: столкновение фронтов испещрило центр России грозовыми ячейками

МЧС Москвы и Московской области распространили экстренные предупреждения о грозах и ливнях, которые действуют до утра четверга. Часть столичного региона непогода уже накрыла.

На видеосвязи со студией находится ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.

Сейчас на Русской равнине наблюдаются активные процессы формирования мощных кучево-дождевых облаков, и ливни с грозами, наблюдающиеся в Подмосковье, зародились в Центральном регионе.

Первым под удар стихии в Подмосковье попали северные районы. В Клину трижды за два часа начинался грозовой ливень, моментами переходивший в град. В результате улицы утонули, в приусадебных участках появилась вода, которую не смогла впитать переувлажненная земля. Позднее с такими же потопами столкнулись Яхрома, Талдом, Дмитров и другие города региона, расположенные ближе к Москве.

Позже грозовые тучи добрались и до столицы. В частности, ливни накрыли район Митино. Спустя считанные минуты после дождя на дорогах образовались глубокие лужи. Движение по Пятницкому шоссе в обе стороны остановилось из-за подтоплений. Водители ждали, пока уйдет вода.

Центральная часть Русской равнины буквально испещрена очагами грозовых ячеек. Они образовались из-за вторжения теплого и влажного воздуха из Средиземноморья. При этом основная их часть сконцентрирована на востоке Центрального региона, так что здесь риск погодных катаклизмов особенно велик.

На севере – гряды туч в Карелии и Поморье. Это холодный атмосферный фронт с Белого моря, открывающий дорогу на Европейскую Россию очередному арктическому вторжению.

Завтра к вечеру оно уже пробьется к Верхней Волге, а облачные поля холодного атмосферного фронта будут смещаться в средних широтах Русской равнины. В этой зоне по-прежнему будут развиваться мощные кучево-дождевые облака несущие сильные ливни, местами более трети месячной нормы, грозы, град и шквалистые усиления ветра.

До столицы экстремальная погода доберется ближе к концу дня, поэтому воздух в городе еще успеет прогреться до +31, и четверг пока окажется самым жарким днем сезона.

Затем мегаполис накроют грозовые тучи, на пик осадки выйдут в ночь на пятницу – в среднем их интенсивность составит около 4 мм за 6 часов. А температурный режим станет быстро возвращаться в рамки июньского климата.

А к выходным похолодание достигнет максимального размаха. Например, в субботу на большей части Центрального и Северо-западного районов столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. Это уже прохладнее, нежели обычно бывает в это время года. И только в южных регионах сохранится жаркая погода с дневной температурой +30… +35.

Однако в похолодании есть и свои плюсы Дело в том, что ненастный период окажется непродолжительным. И уже с субботы центр страны окажется в области антициклона, в такой ситуации облака рассеются. И уже ничто не помешает солнцу вновь хорошо прогревать воздух – к понедельнику дневная температура вновь повысится до +24.

Текст: Метеовести

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