Официально: базой нового пикапа Volkswagen Amarok станет Ford Ranger

Отделение коммерческих автомобилей Volkswagen выпустило сообщение о деталях долгосрочного сотрудничества с Ford, о котором было объявлено в 2019 году. Компании вместе будут разрабатывать три автомобиля, включая новое поколение пикапа Volkswagen Amarok.

В официальном пресс-релизе компании сообщается, что Ford в будущем будет выпускать для Volkswagen новое поколение пикапа Amarok на базе своего грузовичка Ranger. Заявляется, что новинку будут выпускать на заводе Ford в Южной Африке с 2022 года, а отличаться соплатформенные пикапы будут внешностью.

Кроме того, Volkswagen Commercial Vehicles разработает городской фургон на базе своего легкого "каблучка" Caddy, новое поколение которого представили в феврале 2020 года ("Кэдди" пойдет в серию во второй половине этого года). Он будет производиться в Польше с 2021 года для компании Ford и войдет в модельный как Transit Connect.



Обе компании также будут вместе работать над новым фургоном грузоподъемностью до одной тонны и развитием технологий автономного вождения 4 уровня. Планируется, что в 2022 году будет запущен первый тестовый парк беспилотников 4 уровня на базе электрокара ID.BUZZ.