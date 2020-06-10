Новак Джокович может не приехать на теннисный US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сообщил журналистам, что может не поехать на американский турнир "Большого шлема", который намечен на конец августа – начало сентября в Нью-Йорке. Ранее теннисист раскритиковал меры безопасности, предлагаемые организаторами US Open.

"Большинство игроков, с которыми я разговаривал, отрицательно относились к поездке на турнир, — цитирует Джовковича агентство AP. – Учитывая нынешнюю ситуацию, сейчас я считаю, что, скорее всего, продолжу сезон на грунте в начале сентября".

Как уже сообщали Вести.Ru, Джокович ранее сообщил, что вел переговоры как с руководством Ассоциации теннисистов-профессионалов, так и с организаторами американского "Шлема" и считает, что многие вещи, предлагаемые представителями US Open, "выходят за рамки". В частности, серб критиковал размещение всех игроков в одном отеле, запрет на выход из здания и то, что каждому теннисисту можно пригласить только одного члена команды – тренера или другого специалиста.