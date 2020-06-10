Качели беспорядка в США: протесты ослабевают, заражение коронавирусом растет

Темпы заражения коронавирусом COVID-19 в США резко возросли в 14 штатах. Об этом сообщает издание Washington Post. В Техасе число госпитализированных больных COVID-19 бьет антирекорды второй день подряд. Это связывают в том числе с массовыми протестами. Однако в последние дни демонстрации начали носить более мирный характер.

В целом после похорон Джорджа Флойда, ситуация с уличными протестами в США успокоилась. Практически везде, но не здесь. Место действия — Сиэтл, столица штата Вашингтон. После недолгих столкновений с полицией на улицах протестующие переместились в административный центр города, захватив местные ратушу и здание заксобрания. Здания и районы поблизости демонстранты объявили "автономной зоной", обнесли эту территорию баррикадами и заявили, что там будут править сами жители, а полиции туда хода нет.

"Мы вместе! Это не только ты, не только я — это все мы", — разъясняют друг другу народные демократы.

Полиция пока не вмешивается, вероятно, пребывает в замешательстве. С одной стороны налицо нарушение общественного порядка — участники акции успели разгромить несколько магазинов, силой заняли административные здания и призывают в частности к отставке мэра. С другой стороны — во главе протестующих можно наблюдать участников городского совета Сиэтла:

"Знаете, что я сказала мэру? Я сказала — господин мэр, знаете, кто работает за 15 долларов в час? Кому нужен контроль над оружием? Кто борется за справедливое общество? Это хорошие семьи с детьми!" – со знанием дела поясняет собравшимся член городского совета Сиэтла Кшама Савант.

В штате Джорджия местные афроамериканцы пока выражают недовольство более сдержанно, хотя у них только что появился новый повод для возмущения. В штате прошли праймериз. И в бедных районах с преимущественно чернокожим населением аппараты для голосования работали из рук вон плохо. Избирателям пришлось провести в очередях много часов. Некоторые не уходили даже несмотря на дождь.

"Это важно, важно для меня, для моего сына", — поясняет молодая женщина с ребенком на руках.

И теперь жители Джорджии упрекают организаторов голосования в расизме — белые-то проголосовали без особых проблем.

Кадры из Нью-Йорка — там во время протестов четверо полицейских жестоко избили одного из демонстрантов! В ряду других митингующих он ехал на велосипеде. И как заявили офицеры: мешал движению их минивэна. Стражи порядка повалили мужчину на землю и пустили в ход кулаки. Позже велосипедист заявил, что уступил бы дорогу, но его даже не просили об этом. И добавил, что еще легко отделался. Якобы, если бы он был темнокожим, все могло закончиться хуже. Явный намек на гибель Джорджа Флойда, которого похоронили накануне.

Снова Джорджия. Демонстранты потребовали, чтобы чернокожий полицейский проявил к ним уважение и встал на колени. Тот отказался, сказав, что право на протест он уважает, но преклонить колени может только перед Богом.