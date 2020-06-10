Путин поручил подготовить федеральный проект по развитию ИИ-технологий

Президент России Владимир Путин отдал правительству распоряжение подготовить федеральный проект по развитию технологий искусственного интеллекта. Утвердить проект и приступить к его реализации должны в кратчайшие сроки.

Такое поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи. Прямую трансляцию телеконференции с участием президента России вел телеканал "Россия 24".

Путин напомнил, что в 2019 году в России была утверждена долгосрочная стратегия развития искусственного интеллекта. Для реализации этой программы, подчеркнул он, "необходимо принять просчитанный, пошаговый план действий".

Преграды, препятствующие запуску и поддержке перспективных проектов в IT-отрасли, должны быть максимально устранены, подчеркнул российский лидер. Речь идет о таких технологиях, как беспилотный транспорт или применение искусственного интеллекта в медицине, пояснил Путин.

В частности, президент РФ поручил ускорить принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах, "когда с соблюдением всех норм и требований безопасности на практике отрабатываются перспективные решения".

Вместе с этим даже "при самом строгом контроле" должно быть оставлено поле для экспериментов, добавил он.

"Контроль, безусловно, должен быть, но и свобода действий должна быть предоставлена коллегам, - указал Путин. - А иначе как идти вперед так называемыми непроторенными путями? Это же просто невозможно".

"Знаю, что правительство сейчас готовит по этому направлению отдельный федеральный проект, прошу активизировать эту работу, в самые короткие сроки утвердить проект и приступить к его реализации", - сказал Путин.