Америка 50-х в России: в Подмосковье открываются первые кинотеатры drive-in

С 11 июня жители Подмосковья и желающие смогут посмотреть фильмы из машины с помощью проекта "Кинопаркинг". Об этом сообщается на сайте регионального Министерства культуры.

Зрителей ожидает обширная программа, в рамках которой покажут как новые, так и успевшие стать культовыми кинокартины: "Бойцовский клуб", "Ржев", "Марафон желаний", "Побег из Шоушенка" и многие другие. "Кинопаркинг" стартует в семи муниципальных образованиях — Балашихе, Одинцове, Пушкине, Сергиевом Посаде, Истре, Солнечногорске и Домодедове.

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что многие соскучились по кино. В настоящее время нельзя запустить новые релизы, поскольку компании их перенесли. В связи с этим Мособлкино постаралось подобрать хорошие российские и зарубежные фильмы.

Количество машиномест летних кинотеатров будет зависеть от их площади. Организаторы даже продумали фуд-корты и санитарные модули.



Автокинотеатры под открытым небом в англоязычных странах называют drive-in. Именно оттуда к нам и пришел такой способ проведения досуга. Впервые автокинотеатр появился в американском городе Камден. Самый большой кинозал на открытом воздухе вмещал 2 500 машин, а также 1 200 зрителей на сидячих местах. Пик популярности такого развлечения пришелся на конец 50-х.