10 июня 202017:32

Убийство девочки в Крыму: возбуждено еще одно уголовное дело

YouTube/Следственный комитет РФ

По делу об убийстве девочки в Крыму возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает служба информации "Вести.Севастополь". Ответить перед законом придется должностным лицам, которые не обратили внимание на неблагополучную ситуацию в семье погибшего ребенка. Теперь их обвиняют в халатности и бездействии. Также проверят и работу полиции. Ее сотрудники не поставили на учет освободившегося после заключения фигуранта уголовного дела.

Как выяснилось в ходе следственных мероприятий, мать девочки часто выпивала. Комиссия по делам несовершеннолетних привлекала ее к ответственности, но на учет не ставила. Таким образом, семья считалась неблагополучной, но никаких действий по этому факту соответствующими надзорными органами не проводилось.

Теперь Главному Следственному управлению СК РФ предстоит дать оценку действиям должностных лиц, не  реагировавших на тревожную ситуацию в многодетной семье. Расследование уголовного дела контролирует центральный аппарат Следственного комитета России и руководство Главного следственного управления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 39-летнему жителю поселка Ленино предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании. После задержания и дачи признательных показаний выяснилось, что на его счету — кражи, угроза убийством, покушение на изнасилование. На свободу он вышел весной 2019 года. Следователями было установлено, что мужчина провожал шестилетнюю Карину домой после рыбалки с ее отцом. По дороге он совершил насильственные действия сексуального характера. Затем столкнул не умеющую плавать девочку в воду. Там и было найдено ее тело. Семья погибшей считала подозреваемого близким другом.

Текст: ГТРК "Севастополь"

Сейчас

18:02

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

15:51

Под Мурманском начался демонтаж обрушившегося моста

14:48

ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек

14:20

В Москве заработали 600 фонтанов

13:16

Умер известный духовный композитор Николай Ведерников

12:50

Песков: в России нет олигархов

12:41

В Норильске задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Банк России назвал популярные схемы мошенников в самоизоляции

Банк России назвал популярные схемы мошенников в самоизоляции

20 минут назад
Следствие опровергает часть информации о ДТП с участием Ефремова

Следствие опровергает часть информации о ДТП с участием Ефремова

1 час назад
ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек

ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек

3 часа назад
Качели беспорядка в США: протесты ослабевают, заражение коронавирусом растет

Качели беспорядка в США: протесты ослабевают, заражение коронавирусом растет

1 час назад

Трансляции

Завтра, 11 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Средиземноморье vs Беломорье: столкновение фронтов испещрило центр России грозовыми ячейками

Средиземноморье vs Беломорье: столкновение фронтов испещрило центр России грозовыми ячейками

1 час назад
Судимый Владимир Долинский рассказал, что может ждать Ефремова в тюрьме

Судимый Владимир Долинский рассказал, что может ждать Ефремова в тюрьме

2 часа назад
Не только головная боль: симптомы, указывающие на разрыв аневризмы

Не только головная боль: симптомы, указывающие на разрыв аневризмы

2 часа назад
Обнаглели и не боятся: Лукашенко приказал "прошерстить пузатых буржуев"

Обнаглели и не боятся: Лукашенко приказал "прошерстить пузатых буржуев"

2 часа назад
На Зеленского составили протокол за нарушение карантина

На Зеленского составили протокол за нарушение карантина

1 час назад
На рынках Вьетнама нашли "родоначальников" следующих пандемий коронавирусов

На рынках Вьетнама нашли "родоначальников" следующих пандемий коронавирусов

3 часа назад
Роковая "Кармелита": жизнь Щеголева расколол роман с Зиминой

Роковая "Кармелита": жизнь Щеголева расколол роман с Зиминой

3 часа назад
Главврачи "ковидных" больниц Москвы отправляются в регионы

Главврачи "ковидных" больниц Москвы отправляются в регионы

5 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

9 часов назад
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

09.06.2020 16:05
Проблемы с голосом и методы его восстановления

Проблемы с голосом и методы его восстановления

08.06.2020 15:04
Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

08.06.2020 10:52
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

30 минут назад
Крушение российской "летающей мясорубки" засняли на видео

Крушение российской "летающей мясорубки" засняли на видео

1 час назад
Америка 50-х в России: в Подмосковье открываются первые кинотеатры drive-in

Америка 50-х в России: в Подмосковье открываются первые кинотеатры drive-in

1 час назад
Не бросайтесь на шашлыки: эксперт посоветовал не отменять личные ограничения

Не бросайтесь на шашлыки: эксперт посоветовал не отменять личные ограничения

1 час назад
Путин поручил подготовить федеральный проект по развитию ИИ-технологий

Путин поручил подготовить федеральный проект по развитию ИИ-технологий

1 час назад
Уклонялся от встречного: появился второй ракурс аварии с воронежским полицейским

Уклонялся от встречного: появился второй ракурс аварии с воронежским полицейским

2 часа назад
Тарифы ЖКХ могут временно заморозить

Тарифы ЖКХ могут временно заморозить

2 часа назад
Археологи впервые составили подробную карту римского города без раскопок

Археологи впервые составили подробную карту римского города без раскопок

2 часа назад
В Казани женщины засунули ребенка в мусорный бак ради просрочки

В Казани женщины засунули ребенка в мусорный бак ради просрочки

2 часа назад
Европейский парламент может наложить вето на сделку по Brexit

Европейский парламент может наложить вето на сделку по Brexit

2 часа назад
Под Мурманском начался демонтаж обрушившегося моста

Под Мурманском начался демонтаж обрушившегося моста

2 часа назад
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

2 часа назад
В Москву пришла пара лосей

В Москву пришла пара лосей

3 часа назад
Супруг Елизаветы II принц Филип отмечает 99-летие

Супруг Елизаветы II принц Филип отмечает 99-летие

4 часа назад
Банк России выпустит памятную монету, посвященную врачам

Банк России выпустит памятную монету, посвященную врачам

4 часа назад
В Москве заработали 600 фонтанов

В Москве заработали 600 фонтанов

4 часа назад
Биологи напечатали человеческое ухо внутри тела грызунов

Биологи напечатали человеческое ухо внутри тела грызунов

4 часа назад
После отмены карантина в Москву вернулись автомобили и пробки

После отмены карантина в Москву вернулись автомобили и пробки

4 часа назад
Михаэлю Шумахеру предстоит еще одна сложная операция

Михаэлю Шумахеру предстоит еще одна сложная операция

4 часа назад
Песков объяснил, почему на Парад Победы не пригласили Зеленского

Песков объяснил, почему на Парад Победы не пригласили Зеленского

4 часа назад
Умер известный духовный композитор Николай Ведерников

Умер известный духовный композитор Николай Ведерников

5 часов назад
Под Оленегорском медведь, охраняющий тушу лося, попал на видео

Под Оленегорском медведь, охраняющий тушу лося, попал на видео

5 часов назад
Ученые объяснили, почему мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

Ученые объяснили, почему мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

5 часов назад
В Норильске задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель

В Норильске задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель

5 часов назад
Попова: в России снижается число заразившихся ковидом, а у 14 процентов иммунитет

Попова: в России снижается число заразившихся ковидом, а у 14 процентов иммунитет

5 часов назад
Названы продукты, которые точно помогут похудеть

Названы продукты, которые точно помогут похудеть

5 часов назад
Полицеймако лишь недавно зарегистрировал дочь, рожденную в конце марта

Полицеймако лишь недавно зарегистрировал дочь, рожденную в конце марта

5 часов назад
Фонтан, чучело медведя и доспехи: в Подмосковье задержан вор в законе Вася Бандит

Фонтан, чучело медведя и доспехи: в Подмосковье задержан вор в законе Вася Бандит

5 часов назад
Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля

Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля

5 часов назад
Как гипертоникам позаботиться о здоровье в жару. Советы доктора Агапкина

Как гипертоникам позаботиться о здоровье в жару. Советы доктора Агапкина

6 часов назад
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

7 часов назад
В столице Юга США снесли памятник Колумбу

В столице Юга США снесли памятник Колумбу

7 часов назад
Оперштаб: прирост заболевших COVID-19 девятый день не превышает 9 тысяч

Оперштаб: прирост заболевших COVID-19 девятый день не превышает 9 тысяч

7 часов назад
Онлайн-кинотеатр удалил "Унесенных ветром" из-за расизма

Онлайн-кинотеатр удалил "Унесенных ветром" из-за расизма

8 часов назад
Клостридии и бруцеллы: какие бактерии ждут нас в летней еде

Клостридии и бруцеллы: какие бактерии ждут нас в летней еде

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку