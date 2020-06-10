Дибала требует от "Ювентуса" двукратного повышения зарплаты

Аргентинский форвард итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала продолжает переговоры с клубом о продлении контракта. Однако камнем преткновения стал пункт о заработной плате футболиста: нападающий требует повышения сезонных выплат более чем вдвое – с 7,3 до 15 млн евро.

Дибала и его агенты считают, что он вправе требовать от "Старой синьоры" столь значительного повышения зарплаты: аргентинец всерьез рассчитывает стать вторым в Серии "А" по этому показателю после одноклубника португальца Криштиану Роналду, который получает 31 млн евро.

По данным ряда источников, включая авторитетное издание La Gazzetta dello Sport, руководство "Юве" намерено договориться с Дибалой о зарплате в размере 11-12 млн евро. Но сегодня 26-летний аргентинец занимает в клубе 5-е место по заработной плате, после Роналду, Маттейса де Лигта (8 млн евро), Гонсало Игуаина и Миралема Пьянича (по 7,5 млн).