Белгородскому следователю на фото пририсовали защитную маску: СК проводит проверку

В Белгородской области сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после появившейся в СМИ информации о том, что на снимке, опубликованном на сайте Следственного комитета, сотруднику ведомства якобы пририсовали защитную маску.

Невзирая на то, что первоисточник уже успел удалить фотографию, она уже разошлась в Сети. На опубликованном кадре видно, что главный следователь Алексеевского района стоит в окружении людей. При этом на его лице находится защитная маска, выглядящая крайне неестественно. Судя по всему, аксессуар ему попросту прикрепили в фоторедакторе.

На снимке оказался следователь Александр Сиденко. Фотографию сделали во время его встречи с сотрудниками местной скорой помощи. Сотрудник ведомства прокомментировал инцидент. По словам самого Сиденко, на встрече он действительно был в черной маске.

Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Белгородской области Елена Козырева рассказала РИА Новости, что по факту публикации началась проверка. Фотографию удалили из релиза ведомства, чтобы избежать последующего негатива.

Пока неизвестно, подшутил ли кто-то над Сиденко или креатив с маской был сделан по договоренности с ним. В прошлом году стало известно об еще одной забаве правоохранительных органов. Калининградские полицейские от лица начальства разослали в дежурные части приказ украсить помещения бумажными снежинками к Новому году. Впоследствии фотография поручения разошлась по социальным сетям.