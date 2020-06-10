Крушение российской "летающей мясорубки" засняли на видео

В Дубае прошли неудачные испытания "летающего мотоцикла" Scorpion, разработанного российской компанией Hoversurf. В ходе демонстрационного полета ховербайк поднялся в воздух, но быстро потерял устойчивость и рухнул на бетон с высоты около 30 метров. Пилот остался жив, однако летательный аппарат, по-видимому, восстановлению уже не подлежит.

Ролик, на котором запечатлен момент катастрофы, опубликован на официальном YouTube-канале Hoversurf. Там пояснили, что авария произошла из-за отказа барометра — прибора, измеряющего высоту.

"Все системы безопасности сработали надлежащим образом, и пилот не пострадал, — указали в компании. — Безопасность — это наша главная забота. Именно благодаря таким инцидентам наши разработки становятся все более безопасными".

Scorpion — это проект одноместного "летающего мотоцикла", который Hoversurf представила в 2016 году. Аппарат работает от электродвигателя, приводящего в движение четыре пропеллера. Ранее в компании говорили, что захотели скрестить мотоцикл и технологию пассажирского беспилотника, чтобы создать "инструмент для занятий экстремальными видами спорта".

Тем не менее, выглядит Scorpion очень опасно: вращающиеся с огромной скоростью лопасти могут легко задеть ноги без защитной экипировки. Как видно на ролике, два задних пропеллера ховербайка сломались при ударе об бетон, а два передних — об ноги пилота. Комментаторы на YouTube, подчеркивая опасность затеи, называют Scorpion "летающей мясорубкой".

На прошлой неделе разработку персонального мультикоптера Flyer свернул стартап Kitty Hawk, финансируемый сооснователем Google Ларри Пейджем. В компании пояснили, что проект одноместного электролета себя исчерпал, доказав, что могут быть построены "самолеты, на которых летать легче, чем ездить на велосипеде".

Несмотря на более 25 000 испытаний, проведенных с экипажем и без, проект Flyer было решено закрыть. Теперь в Kitty Hawk сосредоточатся на другом "персональном электролете" Heaviside, который может развивать в несколько раз большую скорость.