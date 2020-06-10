Минкомсвязи предложило субсидировать 50% расходов российских ИТ-компаний на создание ПО

Минкомсвязи предложило субсидировать 50% расходов ведущих российских ИТ-разработчиков на создание программных продуктов для реального сектора экономики.

Минкомсвязи опасается, что российские компании-лидеры, которые заняли нишу в своих сегментах и выпускают конкурентные программные продукты, отстанут в развитии и не смогут вкладывать средства в новые продукты и разработки, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

В связи с этим министерство предложило субсидировать 50% расходов российских компаний-лидеров на новые программные разработки для отраслей, в которых эти разработки востребованы, подчеркнул Шадаев.

В 2015 г. в России ввели запрет на закупку иностранного программного обеспечения (ПО) для госорганов, однако для госкомпаний такого запрета пока нет, подчеркнул министр.

В конце 2018 г. правительство выпустило распоряжения, обязывающие госкомпании подготовить и утвердить планы мероприятий по переходу в 2018-2021 гг. на преимущественное использование российского ПО. Такая политика распространяется на дочерние компании, в которых доля госкомпаний превышает 50%.

В 2019 г. госкомпании готовили планы импортозамещения ПО, отметил Шадаев. Такие планы сверстаны почти по всем госкомпаниям. Совокупный объем расходов до 2021 г. составляет около 80 млрд руб., пояснил министр.

Это та цифра, которая жизненно необходима для возмещения потерянных доходов в других сегментах, отметил Шадаев. Важно, чтобы эти деньги не остались на бумаге, а правительство получило реальные рычаги контроля за расходованием денег. В этой связи министерство предложило установить особый порядок отчетности и наделить правительственную комиссию по цифровому развитию полномочиями контролировать ход исполнения планов и вмешиваться в процесс, если комиссия поймет, что процесс тормозится, заключил Шадаев.