  • USD
    68.6745
  • EUR
    77.3481
  • IMOEX
    2782.46
  • RTSI
    1274.37
  • DJA
    8732.48
  • NASDAQ
    10008.01
  • BRENT
    40.85
  • ГАЗПРОМ
    201.46
  • Газпрнефть
    359
  • Роснефть
    400.05
  • АЛРОСА
    63.83
  • Сбербанк
    213.02
10 июня 202018:24

Банк России назвал популярные схемы мошенников в самоизоляции

Банк России предупредил о росте активности финансовых мошенников в период самоизоляции и назвал наиболее популярные схемы злоумышленников в Москве и Подмосковье.

На жителей регионов в виде sms на смартфоны и рассылок по почте посыпались предложения липовых льготных займов, кредитных каникул, выгодного вложения в акции. Активизировались нелегальные кредиторы, создатели финансовых пирамид и нелегальные форексер-клубы, раздолжнители (списание долгов).

Раздолжнители. После окончания самоизоляции и ограничений в экономике Банк России предупреждает о всплеске активности мошенников, обещающих за плату "решить" проблемы должника с кредиторами. Пользуясь тем, что доходы многих граждан упали, мошенники обзванивают "клиентов" и предлагают им деньги в кредит без справок и поручительств, предупредил ЦБ.

"Чёрные кредиторы". Помимо обзвона клиентов такие мошенники делают и sms-рассылки и предложения по почте. Жертва либо может получить кредит со скрытыми высокими процентами, либо лишиться своих сбережений. Есть легальные кредитные брокеры, но такие люди лишь берут оплату за сбор информации и документов, не гарантируя получение кредита. При этом среди посредников есть мошенники: получив персональные данные клиента они могут списать деньги со счета или "повесить" на него кредит и жертва первое время даже не узнает об этом.

"Форексеры". Во время самоизоляции вырос интерес россиян со сбережениями к покупке акций, валюты и других активов — в момент кризиса очень велики скачки цен и мошенники предлагают на этом заработать. Среди них и  нелегальные форекс-дилеры. Жертве предлагается либо пройти обучение игре на бирже, либо освоить профессию трейдера. При этом неопытным игрокам предлагают программы с эффектными графиками и возможностью заработать. Но часто такие программы не предоставляют онлайн-котировки напрямую с биржи, а вместо настоящих данных жертве предлагаются котировки, провоцирующие на проигрыш. Многие во время самоизоляции стали чаще заглядывать в интернет, где их и поджидает реклама мошенников.

Финансовые пирамиды. Принцип финасовых пирамид остается прежним со времен Чарльза Понци, создавшего схему в начале 1900-х годов в США. Первое время прибыль инвесторов выплачивается за счет денег других инвесторов, а потом создатели пирамиды пропадают вместе с собранными деньгами. Во время самоизоляции "подстроились под информационную повестку и некоторые компании с признаками финансовых пирамид", — отмечают в ЦБ РФ.  Такие компании предлагают вложить деньги в "портфель акций" с якобы специально подобранной успешной стратегией торговли на фоне коронавируса — в сфере медицины, "китайские индексы", акции авиакомпаний. Как правило клиента "разводят" — чуть дадут заработать, а потом он лишается всех сбережений. Остаются популярными среди мошенников и платформы для легкого заработка на криптовалютах, технологических инновациях, сельском хозяйстве.

 

Сейчас

18:02

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

15:51

Под Мурманском начался демонтаж обрушившегося моста

14:48

ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек

14:20

В Москве заработали 600 фонтанов

13:16

Умер известный духовный композитор Николай Ведерников

12:50

Песков: в России нет олигархов

12:41

В Норильске задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Банк России назвал популярные схемы мошенников в самоизоляции

Банк России назвал популярные схемы мошенников в самоизоляции

20 минут назад
Следствие опровергает часть информации о ДТП с участием Ефремова

Следствие опровергает часть информации о ДТП с участием Ефремова

1 час назад
ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек

ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек

3 часа назад
Качели беспорядка в США: протесты ослабевают, заражение коронавирусом растет

Качели беспорядка в США: протесты ослабевают, заражение коронавирусом растет

1 час назад

Трансляции

Завтра, 11 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Средиземноморье vs Беломорье: столкновение фронтов испещрило центр России грозовыми ячейками

Средиземноморье vs Беломорье: столкновение фронтов испещрило центр России грозовыми ячейками

1 час назад
Судимый Владимир Долинский рассказал, что может ждать Ефремова в тюрьме

Судимый Владимир Долинский рассказал, что может ждать Ефремова в тюрьме

2 часа назад
Не только головная боль: симптомы, указывающие на разрыв аневризмы

Не только головная боль: симптомы, указывающие на разрыв аневризмы

2 часа назад
Обнаглели и не боятся: Лукашенко приказал "прошерстить пузатых буржуев"

Обнаглели и не боятся: Лукашенко приказал "прошерстить пузатых буржуев"

2 часа назад
На Зеленского составили протокол за нарушение карантина

На Зеленского составили протокол за нарушение карантина

1 час назад
На рынках Вьетнама нашли "родоначальников" следующих пандемий коронавирусов

На рынках Вьетнама нашли "родоначальников" следующих пандемий коронавирусов

3 часа назад
Роковая "Кармелита": жизнь Щеголева расколол роман с Зиминой

Роковая "Кармелита": жизнь Щеголева расколол роман с Зиминой

3 часа назад
Главврачи "ковидных" больниц Москвы отправляются в регионы

Главврачи "ковидных" больниц Москвы отправляются в регионы

5 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

9 часов назад
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

09.06.2020 16:05
Проблемы с голосом и методы его восстановления

Проблемы с голосом и методы его восстановления

08.06.2020 15:04
Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

08.06.2020 10:52
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

30 минут назад
Крушение российской "летающей мясорубки" засняли на видео

Крушение российской "летающей мясорубки" засняли на видео

1 час назад
Америка 50-х в России: в Подмосковье открываются первые кинотеатры drive-in

Америка 50-х в России: в Подмосковье открываются первые кинотеатры drive-in

1 час назад
Не бросайтесь на шашлыки: эксперт посоветовал не отменять личные ограничения

Не бросайтесь на шашлыки: эксперт посоветовал не отменять личные ограничения

1 час назад
Путин поручил подготовить федеральный проект по развитию ИИ-технологий

Путин поручил подготовить федеральный проект по развитию ИИ-технологий

1 час назад
Уклонялся от встречного: появился второй ракурс аварии с воронежским полицейским

Уклонялся от встречного: появился второй ракурс аварии с воронежским полицейским

2 часа назад
Тарифы ЖКХ могут временно заморозить

Тарифы ЖКХ могут временно заморозить

2 часа назад
Археологи впервые составили подробную карту римского города без раскопок

Археологи впервые составили подробную карту римского города без раскопок

2 часа назад
В Казани женщины засунули ребенка в мусорный бак ради просрочки

В Казани женщины засунули ребенка в мусорный бак ради просрочки

2 часа назад
Европейский парламент может наложить вето на сделку по Brexit

Европейский парламент может наложить вето на сделку по Brexit

2 часа назад
Под Мурманском начался демонтаж обрушившегося моста

Под Мурманском начался демонтаж обрушившегося моста

2 часа назад
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

2 часа назад
В Москву пришла пара лосей

В Москву пришла пара лосей

3 часа назад
Супруг Елизаветы II принц Филип отмечает 99-летие

Супруг Елизаветы II принц Филип отмечает 99-летие

4 часа назад
Банк России выпустит памятную монету, посвященную врачам

Банк России выпустит памятную монету, посвященную врачам

4 часа назад
В Москве заработали 600 фонтанов

В Москве заработали 600 фонтанов

4 часа назад
Биологи напечатали человеческое ухо внутри тела грызунов

Биологи напечатали человеческое ухо внутри тела грызунов

4 часа назад
После отмены карантина в Москву вернулись автомобили и пробки

После отмены карантина в Москву вернулись автомобили и пробки

4 часа назад
Михаэлю Шумахеру предстоит еще одна сложная операция

Михаэлю Шумахеру предстоит еще одна сложная операция

4 часа назад
Песков объяснил, почему на Парад Победы не пригласили Зеленского

Песков объяснил, почему на Парад Победы не пригласили Зеленского

4 часа назад
Умер известный духовный композитор Николай Ведерников

Умер известный духовный композитор Николай Ведерников

5 часов назад
Под Оленегорском медведь, охраняющий тушу лося, попал на видео

Под Оленегорском медведь, охраняющий тушу лося, попал на видео

5 часов назад
Ученые объяснили, почему мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

Ученые объяснили, почему мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

5 часов назад
В Норильске задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель

В Норильске задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель

5 часов назад
Попова: в России снижается число заразившихся ковидом, а у 14 процентов иммунитет

Попова: в России снижается число заразившихся ковидом, а у 14 процентов иммунитет

5 часов назад
Названы продукты, которые точно помогут похудеть

Названы продукты, которые точно помогут похудеть

5 часов назад
Полицеймако лишь недавно зарегистрировал дочь, рожденную в конце марта

Полицеймако лишь недавно зарегистрировал дочь, рожденную в конце марта

5 часов назад
Фонтан, чучело медведя и доспехи: в Подмосковье задержан вор в законе Вася Бандит

Фонтан, чучело медведя и доспехи: в Подмосковье задержан вор в законе Вася Бандит

5 часов назад
Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля

Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля

5 часов назад
Как гипертоникам позаботиться о здоровье в жару. Советы доктора Агапкина

Как гипертоникам позаботиться о здоровье в жару. Советы доктора Агапкина

6 часов назад
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

7 часов назад
В столице Юга США снесли памятник Колумбу

В столице Юга США снесли памятник Колумбу

7 часов назад
Оперштаб: прирост заболевших COVID-19 девятый день не превышает 9 тысяч

Оперштаб: прирост заболевших COVID-19 девятый день не превышает 9 тысяч

7 часов назад
Онлайн-кинотеатр удалил "Унесенных ветром" из-за расизма

Онлайн-кинотеатр удалил "Унесенных ветром" из-за расизма

8 часов назад
Клостридии и бруцеллы: какие бактерии ждут нас в летней еде

Клостридии и бруцеллы: какие бактерии ждут нас в летней еде

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку