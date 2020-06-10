Ветерану, оскорбленному роликом Навального, высказывают слова поддержки

Слова поддержки и пожелания здоровья сегодня звучат в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 93-летний фронтовик почувствовал себя плохо после недавней тирады блогера Навального. Тому не понравился ролик телеканала RT о поправках в Конституцию. А свои комментарии он снабдил и личными оскорблениями.

Родственники ветерана, как ни пытались, оградить от этой информации его не смогли. Пришлось вызывать скорую, которая диагностировала "ишемическую болезнь сердца на нервной почве", сообщает телеканал "Россия 24". Ситуацию прокомментировали члены Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

"У меня в отношении ветерана сжались кулаки. Мой дедушка воевал. Глядя на его седины и грудь в орденах, кроме эмоций благодарности за жизнь у меня ничего другого не появляется. Поэтому тот человек, который смеет оскорблять пожилого, ветерана, достойного человека, у меня вызывает лишь презрение", — заявил в своем блоге на сайте президентского совета управляющий партнер адвокатского бюро Москвы "Зутиков, Горгадзе и партнеры" Шота Горгадзе.

"У меня, мой отец, который прошел Великую Отечественную войну и участвовал в Параде Победы, его фронтовые друзья, с которыми он прорывал блокаду, и все то поколение, благодаря которому мы сегодня живем. Мой герой – #ВасилийЛановой. А у кого-то в пантеоне, по-видимому, Власов. И такое у нас, оказывается, возможно спустя 75 лет после Победы. Не хочешь голосовать за поправки в Конституцию – не голосуй, но зачем же наших героев грязью поливать? Подло это и мерзко", — высказала сове мнение депутат Московской городской думы Ирина Великанова.

"Когда мы ведем дискуссии по Конституции ли, по каким-либо политическим вопросам, давайте исходить из того, что у каждого человека есть право на выражение своего мнения и его мнение не является поводом его оскорблять", — подчеркнула на своей странице в соцсети Facebook руководитель отдела "Регионы" Russia Today Екатерина Винокурова.