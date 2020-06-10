Смольников может заключить контракт с "Зенитом" по схеме "1+1"

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Коронавирус
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Телеканал "Россия"
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Вести.Экономика
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Сколько должна стоить нефть и как долго цены будут расти?
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Вести.Hi-tech
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Авто.Вести.Ru
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Пропускной режим для автомобилей в Москве отменяется 9 июня
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Вести в 20.00
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Михаил Ефремов признал вину
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Вести.Регионы
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На репетиции Парада в Ростове вывели технику времен ВОВ
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Вести-Москва
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COVID-19: в московских больницах спасли 65 тысяч человек
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