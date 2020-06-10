Смольников может заключить контракт с "Зенитом" по схеме "1+1"

Защитник футбольного "Зенита" Игорь Смольников может остаться в клубе из Санкт-Петербурга еще как минимум на сезон, а в случае успешной игры – на два. Руководство "сине-бело-голубых" предложило 31-летнему игроку оборонительной линии новое соглашение по схеме "1+1".

Смольников выступает за "Зенит" с 2013 года и, как напоминает Sport24.Ru, в общей сложности провел 195 матчей в составе питерцев во всех турнирах. В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах премьер-лиги

При этом генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ранее так описывал политику клуба по вопросу соглашений с игроками: "Мы не ведем ни с кем переговоры о продлении или заключении новых контрактов до тех пор, пока не выиграем чемпионат России этого сезона".