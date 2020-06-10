Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

Президент РФ Владимир Путин пожелал Александру Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленинградской области.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства сказал во время рабочей встречи по видеосвязи с руководителем региона.

Дрозденко сообщил, что в сентябре 2020 года заканчивается срок его пребывания на нынешнем посту и попросил Путина "согласовать его кандидатуру" для участия в предстоящих выборах губернатора.

В ответ президент отметил, что у его собеседника есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области – регион по сравнению с другими субъектами Федерации показывает рост населения, а также снижение числа безработных.

"Со своей стороны желаю вам успехов", — резюмировал руководитель страны, подчеркнув, что последнее слово остается за избирателями.

Дрозденко был наделен полномочиями губернатора Ленинградской области законодательным собранием региона в мае 2012 года, в сентябре 2015 года на выборах он победил с результатом 82,1% голосов.