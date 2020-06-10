ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала компании ООО "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) отменить недавнее повышение тарифов. Как отмечается в сообщении ведомства, оператор необоснованно увеличил стоимость услуг связи - в среднем на 10% - для более чем 11 миллионов абонентов.

В ФАС напомнили, что 12 мая Tele2 "повысила стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов в среднем на 10%". На оператора начали поступать жалобы, а экономического обоснования повышения тарифов компания не представила, добавили в антимонопольной службе.

Теперь Tele2 обязана вернуть стоимость тарифов к прежнему уровню, установленному до 12 мая. Исполнить предписание компания должна в течение двух недель.

"Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него", - прокомментировал решение замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

В марте сотовые операторы предупредили россиян, что услуги связи до конца года неизбежно подорожают, возможно - на 20%. Компании связали опасения с тем, что им могут не компенсировать затраты на организацию бесплатного доступа абонентов к социально значимым сайтам.