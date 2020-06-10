В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС. Причиной аварии явилось подтопление конструкции.

В результате инцидента никто не пострадал. Место обрушения, на котором сейчас работают сотрудники экстренных служб, в настоящее время огорожено. Водителям предлагается выбирать альтернативные пути объезда.