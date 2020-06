"Челси" готов перехватить Хавертца у "Баварии" и "Реала"

Полузащитник немецкого "Байера" Кай Хавертц, которому 11 июня исполняется 21 год, может в межсезонье перебраться в чемпионат Англии. Лондоский "Челси" сделал немецкому хавбеку весьма лестное предложение: контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро за сезон. На игрока также претендуют "Бавария" и мадридский "Реал".

При этом "Байер" требует 80 млн евро за трансфер футболиста, забившего в этом сезоне немецкой бундеслиги 11 голов и отдавшего 5 результативных передач. И, кажется, "Реалу" было отказано, несмотря на то, что "сливки" были готовы выложить указанную сумму.

Но, думается, что руководители "Байера" должны учесть и мнение самого футболиста, который, видимо, не видит себя в футболке "Реала". Зато, как утверждают инсайдеры, например, известный журналист Николо Скира, переговоры с "Челси" находятся в продвинутой стадии. Впрочем, своего последнего слова не сказала и "Бавария".

