Прокуратура: Ефремов был в состоянии наркотического опьянения в момент ДТП

Прокуратура города Москвы обновила обвинение, предъявленное Михаилу Ефремову. В момент аварии артист в совокупности с алкогольным также находился в наркотическом опьянении. Об этом сообщается на сайте столичного ведомства.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело по факту ДТП на Смоленской площади находится на особом контроле. Если ранее говорилось, что Ефремов совершил аварию в пьяном состоянии, то сейчас к обвинению прибавилось и наркотическое опьянение.

Московский прокурор Денис Попов потребовал от столичного ГУВД передать уголовное дело в ГСУ ГУ МВД России по городу.



Трагическая авария произошла 8 июня вблизи Смоленской площади. Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был курьер. Пострадавший мужчина получил серьезные травмы, в результате которых скончался в больнице.

Михаила Ефремова пока отправили под домашний арест на два месяца. Ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.