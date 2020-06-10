Зрители смогут вернуться в приморские театры уже в июле

О ближайших изменениях в ограничительных мерах, связанных с эпидемией коронавируса, рассказал сегодня губернатор края Олег Кожемяко после ежегодного отчета перед Законодательным собранием. Об этом передает "Вести:Приморье".

Речь идет о снятии ограничений с работы некоторых учреждений. По словам губернатора, сейчас правительство края готовится принять решение о внесении целого ряда изменений.

Задал вопрос о возобновлении работы учреждений культуры и о том, когда театральные коллективы вернутся к репетициям и показам спектаклей, депутат и художественный руководитель краевого драматического театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий. В пресс-службе правительства Приморского края уточнили, что, вероятно, совсем скоро артисты смогут приступить к репетициям. Возможно, к середине июля приморские театры откроют двери для посетителей.