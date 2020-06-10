Бокс. Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два чемпионских боя

В следующем, 2021 году, мир бокса получил нового абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, владеющие поясами по всем ведущим версиям, договорились о проведении двух поединков. Победитель станет вторым в истории британцем, который объединит все титулы.

Первым стал Леннокс Льюис, владевший титулами трех ведущих организаций – Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). Фьюри сейча носит титул WBC, а у Джошуа – четыре пояса: WBA Super, IBF, Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной организации бокса (IBO).

"Нам удалось добиться серьезного прогресса, — цитирует британский Sky Sports промоутера Эдди Хирна. – Но нам еще многое предстоит преодолеть. Мы ищем места и даты проведения боев. Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями боев".

"Мы еще не подписали контракты, потому что есть вещи, которые нужно проработать, — оговорился Хирн. – Но это самый большой поединок в истории британского бокса. В нашем поколении никогда не будет такого громкого боя".

Как уже сообщали Вести.Ru, Фьюри завоевал свой пояс в феврале 2020 года, победив в повторном бою (первый завершился вничью) американца Деонтея Уайлдера. Джошуа в декабре 2019-го выиграл матч-реванш у мексиканца Энди Руиза единогласным решением судей, вернув себе титулы, которые Руиз отобрал у него несколькими месяцами ранее.