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Коронавирус 2 минуты назад

10 июня 202020:31 Алексей Головко

Шествие COVID-19 по России замедляется: страна постепенно идет на поправку

Шествие COVID-19 по России замедляется: страна постепенно идет на поправку

В России почти 253 тысячи человек выздоровели от коронавируса. Прирост поправившихся стойко опережает число инфицированных — 10 386 против 8 404. Несмотря на общее снижение числа зараженных, необходимо соблюдать все меры безопасности. Об этом говорили на заседании президиума координационного совета по коронавирусу. Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал, что столица вернется к обычной жизни в течение примерно двух месяцев. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 14 процентов граждан уже есть иммунитет к коронавирусу.

Вирус слабеет, его шествие по стране замедляется, но соблюдать меры безопасности по-прежнему необходимо — маски и перчатки с нами надолго. Глава правительства подчеркнул: особо должны быть защищены те, кто помогает другим людям.

"Крайне важно на этом этапе продолжить поддержку и обеспечить средствами индивидуальной защиты волонтеров, сотрудников социальных служб, всех тех, кто в силу своей деятельности рискует заразиться коронавирусом. На эти цели из резервного фонда президента России ранее было выделено более миллиарда рублей. Важно, чтобы работа по обеспечению средствами защиты была продолжена во всех регионах страны и к ней подключались не только государственные, но и общественные организации, а также бизнес", — заявил Михаил Мишустин.

Переход к посткоронавирусной жизни в каждом регионе идет своим темпом. Оживает и Москва, чьи жители три месяца провели в режиме ограничений. С этой недели отменены пропуска и заработали парикмахерские. Со следующей откроются летние веранды ресторанов, потом спортзалы.

"У нас еще остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещением театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля. Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы перейдем практически полностью к нормальному режиму", — сообщил Сергей Собянин.

Такие планы подтверждают цифры. Если в апреле две трети всех случаев выявления вируса приходились на Москву и область, то теперь их меньше четверти. Регионам нужна поддержка опытных врачей и вот уже шесть бригад московских медиков (в каждой реаниматолог, пульмонолог, инфекционист) отправляются в Северную Осетию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимир, Псков. Главврач коммунарки Денис Проценко со своей командой летит в Дагестан.

В целом по России четвертый месяц падает среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19. В марте он составлял 30 процентов, сейчас — меньше 2. Защититься от вируса не смогла ни одна страна, но у нас удар удалось смягчить. В России уже проведено более 13 миллионов тестов, отсюда и большое количество инфицированных, ведь выявляют даже бессимптомных носителей. 41 регион уже прошел первый этап, 6 перешли на второй, но этот тот случай, когда лучше не торопиться.

"Хочу обратить внимание на то, что ни один из субъектов даже по достижении соответствующих цифр не переходит с этапа на этап в течение недели. Обязательно для этого должно пройти не меньше 14 дней, должен пройти период инкубации, чтобы увидеть, есть какие-то осложнения эпидпроцесса или нет. Только в этом случае, субъекты это очень хорошо понимают и относятся к этому осторожно, происходит переход с одного этапа на другой", — рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Тем временем в столичном департаменте здравоохранения опубликовали статистику смертности за май. Специалисты предсказывали: если в апреле был пик заболеваемости, то через три недели наступит пик смертности.

"От ковида умерли 5 200 человек — это предварительные данные. Из них 2 700 — это те, у кого основная причина смерти кроется в коронавирусе. Мы смотрели и считали не только тех, у кого был положительный тест, но и у кого была явная клиническая картина, делали это в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ. Кроме того, около 1000 человек умерли от других причин, но ковид стал своеобразным катализатором. Сказать, что он вообще ни при чем, нельзя — он действительно повлиял на смертность. Это большие цирфры, это большая трагедия для города в целом и для каждого человека в отдельности", — рассказал мэр Москвы.

Данные по смертности доступны и открыты для всех. В отличие от, например, Бразилии где президент Болсонару распорядился ограничить доступ к статистике по COVID-19. Сначала цифры стали публиковать позже, а затем и вовсе доступ к специальному сайту был закрыт. В российской системе подсчет детализирован — разделяют COVID-19 как главную причину смерти, как сопутствующее заболевание и, мало того, учитывают вирус, обнаруженный только при вскрытии тела. Даже после включения в статистику таких случаев смертность в Москве остается одной из самых низких среди мегаполисов — от 2 до 3,8 процента. С городами Европы и США (Нью-Йорком, Лондоном, Стокгольмом, Мадридом) разница колоссальная. Это заслуга врачей, которые спасают даже кажущихся безнадежными пациентов. В Москве есть все условия, чтобы обеспечить высокотехнологичную помощь каждому нуждающемуся.

"У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь. Они не дошли до тяжелого состояния, но, тем не менее, в больницах, перепрофилированных под ковид, были спасены 65 тысяч тяжелобольных разных стадий. Многие из них были в реанимации. Это колоссальный труд, это подвиг медицинских работников. которые не покладая рук, не щадя здоровья, а порой и жизни, спасали горожан", — отметил Собянин.

Еще одна цифра — из 40 тысяч московских больничных коек сейчас задействована только четверть. С каждым днем нагрузка на больницы продолжает уменьшаться.

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