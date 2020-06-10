Безбарьерная среда: Белый дом освобождается от защитных ограждений после шторма протестов

В Вашингтоне в буквальном смысле безбарьерная среда. С самого утра защитные ограждения вокруг Белого дома, которые за несколько дней превратились в стихийный мемориал Джорджа Флойда, разбирают на части и увозят на грузовиках. Служба безопасности президента решила, что раз Флойда похоронили, то опасность для Трампа миновала. Правда, главная на сегодняшний день опасность для американского лидера — оказаться в городе без полиции. Городские власти в Вашингтоне продолжают решать ее будущее, в том числе учитывая показания брата Флойда в Палате представителей.

Иконой протеста Джордж Флойд был две недели. В день похорон убитого приравняли к Иисусу.

- Он, как Иисус — Джордж Флойд! Он, как Иисус – Джордж Флойд! – скандировала толпа.

Золотой гроб Джорджа Флойда разместили в карете, запряженной белыми лошадьми. Полицейский эскорт, тысячи сочувствующих, которые пришли и с убитым проститься, и со знаменитостями сфотографироваться.

Джейми Фокс, сыгравший раба в фильме Тарантино "Джанго освобожденный", рассуждает, как убийство Флойда изменило Америку.

"Это эволюция протестов. Не только чернокожие, но и юные белые дети протестовали, а потом весь мир взорвался", — констатирует актер Джейми Фокс.

После похорон родня Флойда — сразу в Конгресс. Брата убитого сегодня выступает на Капитолийском холме.

"Я здесь, чтобы остановить боль. Джордж просил о помощи, но его не услышали. Во имя Джорджа мы требуем изменений. Мы хотим, чтобы правоохранительные органы решали проблемы, а не становились их причиной", — заявил брат Джорджа Флойда Филонайз.

Его пригласили в Вашингтон демократы. Либералы готовят масштабную полицейскую реформу. Людям в форме запретят применять удушающие приемы, обыски без предупреждения тоже в прошлом. Еще и финансирование силовиков хотят сократить. Провинившийся офицер из Миннеаполиса запятнал всю систему, полицейские не знают, как отмыться.

"Я не Дерек Шовен. Мои коллеги — не Дерек Шовен. Он убил человека. Мы не убивали. Хватит обращаться с нами как с животными и головорезами. И начните уже относиться к нам с уважением. Нас оклеветали. Это омерзительно", — возмущается глава профсоюза полиции Нью-Йорка Майк О'Мира.

Жить без полиции уже пробует один из районов Сиэтла. Радикалы забаррикадировали несколько кварталов и людям в форме вход туда воспрещен. Пока одни вооруженные активисты следят за порядком, другие взяли горсовет. Требуют лишить полицию денег или мэр лишится поста.

В столице США наоборот заборы убирают. Ограждение, которое защищало Белый дом от протестующих, постепенно демонтируют.

Больше четырех тысяч солдат защищали Вашингтон во время протестов. Они смогли отстоять Белый дом, но сами пострадали. У гвардейцев выявлен коронавирус COVID-19. Сколько точно солдат заразились во время работы на манифестациях, не сообщается, но случаи инфицирования официально подтверждены.

На фоне протестов в 20 штатах наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. На эпидемию с протестами наслаиваются выборы. Первичное голосование проходит по всей стране. Километровые очереди скопились у входа на участки.

"Конец очереди вон там. И она тянется через всю улицу. Я говорила с людьми, — рассказывает женщина из очереди, — и многие из них ждут уже два часа".

В США идут местные выборы, страна готовится к выборам президентским. И на любом уровне расовый вопрос стоит как никогда остро. О требованиях заявляют так, что их и из космоса видно: вслед за вашингтонским "Черные жизни важны" (Black Lives Matter) в Филадельфии требуют покончить с расизмом — End Racism Now.