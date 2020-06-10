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ДТП с участием Михаила Ефремова 5 минут назад

10 июня 202020:57 Виталий Кармазин

Жизнь Ефремова разделилась на "до" и "после": в МВД детально разобрали аварию

Дело о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, перерадут из окружного в Главное управление МВД по Москве. В среду, 10 июня, на актера, который находится под домашним арестом, надели электронный браслет, а в баре, куда Ефремов заезжал незадолго до аварии, провели обыск.

Его дом теперь не крепость, а тюрьма! Михаил Ефремов, которого суд отправил отбывать домашний арест в квартире в Плотниковом переулке, уже надел электронный браслет и должен соблюдать целый ряд требований: не выходить из дома, не пользоваться телефоном, интернетом, не общаться с представителями СМИ. За многочисленными журналистами кто-то, но не Ефремов, весь день наблюдал из его квартиры. В подъезде следить за незваными гостями помогала камера. Приносила семье Ефремовых удачу старенькая перевернутая подкова на двери. Соседи говорят, что артист давно шел к такому финалу.

Вечером 8 июня, когда артист устроил на своем внедорожнике смертельное ДТП, Ефремов был еще и под воздействием наркотиков — это подтвердили в прокуратуре Москвы. По требованию столичного прокурора Дениса Попова дело передадут опытным следователям в столичный полицейский главк.

"Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в котором погиб человек. За такое преступление предусматривается от 5 до 12 лет", — рассказала начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По данным СМИ, в крови актера были обнаружены 2 промилле алкоголя (это примерно бутылка водки), кокаин, снотворное и каннабиноиды, скорее всего гашиш.

"В состав гашиша входит нейротоксичный яд, который может вызывать галлюцинации на фоне алкоголя. Был обнаружен зопиклон — это снотворный препарат, который вызывает внезапное появление сна, может отключить сознание и привести к аварии", — прокомментировал нарколог Эркен Иманбаев. 

Михиал Ефремов на своем внедорожнике снес фургон курьера Сергея Захарова. Родные погибшего уверяют — до сих пор Ефремов даже не принес соболезнований. Артисту было не до того — после аварии он отсыпался у друзей, а очнувшись с трудом поговорил с полицейскими.

Стали известны подробности дела. ДТП произошло в 21:43. Уже через две минуты на место приехал первый наряд ДПС. Инспекторы составили картину произошедшего. Следователи установили весь маршрут Ефремова до аварии. Он сел в машину у своего подъезда в так называемом доме писателей — в Плотниковом переулке, затем заехал в свой любимый бар Ulysses, видимо выпить, хотя все заведения были закрыты из-за пандемии. Полицейские сегодня провели в баре обыски, а еще рассказали — в машине Ефремов был один. Многие накануне обратили внимание на то, что в его внедорожнике сработало несколько подушек безопасности.

"Он в машине находился один. То, что касается подушки, я из опыта могу прокомментировать, что стреляют две. Если это машина, допустим, такого класса (как у Ефремова), то, как правило, стреляет весь комплекс — это и колени, и шторки, и, конечно же, пассажирская подушка. Поэтому говорить о том, что подушка свидетельствует о наличии другого пассажира конечно же нельзя", — прокомментировал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Это подтверждают свидетели и съемки камер наблюдения. В полиции пояснили, как оформлялась авария — сотрудникам правоохранительных органов никто не мешал и давления на них не оказывал. Также в ГИБДД официально подтвердили, что у Ефремова десятки дорожных штрафов.

"Всего по нашим данным за 2019-2020 годы зарегистрировано 50 административных правонарушений в области дорожного движения, из которых 11 приходится на 2020 год. За 2019 год подобных нарушений было 39. Все они также связаны преимущественно с камерами", — сообщил заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Алексей Диокин.

Незначительное превышение скорости, нарушение разметки, выезд на полосу общественного транспорта, из серьезного — движение по встречке. Из 50 штрафов Ефремов не оплатил лишь пять. За самое тяжкое свое дорожное правонарушение Михаил Ефремов может поплатиться свободой.

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