Тема:

Коронавирус 47 минут назад

10 июня 202021:04 Наиля Аскер-заде

Безвредность и эффективность: как проходят исследования вакцин от коронавируса

Безвредность и эффективность: как проходят исследования вакцин от коронавируса

В России начались клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа. Правительство будет информировать о ходе этих работ, об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Сколько всего вакцин сейчас разрабатывают в России?

В России сейчас ведется разработка 47 вакцин на 14 платформах. Исследования идут сразу в нескольких лабораториях: в "Векторе", институте имени Гамалеи и Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток. В новосибирском научном центре "Вектор" в ходе исследований испробовали разные комбинации препаратов. Из более чем 25 вариантов 3 показали наибольшую эффективность. Два из них вводятся внутримышечно, а третий интраназально, то есть просто будет закапываться в нос. Безвредность и эффективность проверяли на животных.

Генеральный директор ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, сколько животных уже были заражены вирусом:

— Минимально необходимое статистически достоверное количество — это порядка трехсот животных, которые включают в себя не только низших приматов, но и хорьков, и хомяков. Это те животные, которые были непосредственно заражены новым коронавирусом на настоящий момент.

В отличие от низших приматов, мыши, которые так же участвуют в опыте, оказались стойкими к коронавирусу: их трудно заразить и болеют они не так, как люди, поэтому ученые решили создать трансгенных мышей в Институте биологии гена в Москве и затем передать их в Новосибирск.

"Среди всех мышей, которые родились, мы нашли восемь трансгенных мышей, среди них три самки и пять самцов. Если мы пойдем по пути передачи беременных мышей, то будем готовы их передать 22-26 июня. Если мы будем передавать потомство от этих мышей, то это будет несколько позже. Такие грызуны должны быть чувствительны к коронавирусу", — сообщил руководитель центра коллективного пользования "Геномное редактирование" Алексей Дейкин.

Клинические исследования обычно делятся на четыре фазы, но сейчас будут сокращены до трех за счет того, что первую и вторую фазу совместят. Начать исследования на людях в "Векторе" планируют не позже 15 июля. В них примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

"Мы планируем клинические исследования всех трех вакцинных препаратов на добровольцах. Окончательное решение будет принято только после получения положительных результатов в рамках доклинических исследований на лабораторных животных готовой лекарственной формы", — рассказал Ринат Максюмов.

Окончательные группы добровольцев могут быть сформированы только за семь дней до начала исследований. В них смогут принять участие только те, кто не болел COVID-19.

Ученые из института имени Гамалеи уже вкололи себе вакцину. Над ней они работали совместно со специалистами из 48-го Центрального НИИ Министерства обороны. Сейчас идет подготовка к началу клинических исследований. Для участия в них отобраны две группы добровольцев. В первую вошли офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту, а во вторую гражданские лица. Один из таких добровольцев поделился:

— Я являюсь начальником службы психологической работы нашей бригады, поэтому решил своим примером подчеркнуть, что необходимо помочь нашей стране.

С сегодняшнего дня группа гражданских добровольцев размещается в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Все участники проходят медицинское обследование.

"4 и 9 июня на 14-дневную изоляцию были помещены 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников. Изоляция проводится с целью недопущения возможности заражения военнослужащих и медицинского персонала перед началом вакцинации", — рассказал профессор, начальник Главного военном клиническом госпитале имени Бурденко Евгений Крюков.

Если исследования пройдут успешно, важно правильно наладить производство вакцины. Глава Минпромторга Мантуров рассказал о том, какая работа ведется в этом направлении:

"Одно дело разработать план, а другое дело уже реализовать его на практике с точки зрения производства. Сейчас отработали всю технологическую составляющую для того, чтобы обсудить предметно все аспекты реализации этого направления. Оно действительно крайне важно, все заинтересованы в этом, но здесь нельзя допустить каких-то неточностей, потому что это миллионы людей".

Исследование вакцины для детей начнется не раньше следующего года.

Ранее по теме

Сейчас

21:52

В московском торговом центре прогремели выстрелы

21:29

По факту сбыта Ефремову наркотиков возбуждено дело

19:13

Роструд напомнил россиянам о выходных в июне

19:07

Ефремов был в состоянии наркотического опьянения в момент ДТП

18:02

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

15:51

Под Мурманском начался демонтаж обрушившегося моста

14:48

ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

18 минут назад
Шествие COVID-19 по России замедляется: страна постепенно идет на поправку

Шествие COVID-19 по России замедляется: страна постепенно идет на поправку

1 час назад
Роструд напомнил россиянам о выходных в июне

Роструд напомнил россиянам о выходных в июне

2 часа назад
Безбарьерная среда: Белый дом освобождается от защитных ограждений после шторма протестов

Безбарьерная среда: Белый дом освобождается от защитных ограждений после шторма протестов

50 минут назад

Трансляции

Завтра, 11 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Банк России назвал популярные схемы мошенников в самоизоляции

Банк России назвал популярные схемы мошенников в самоизоляции

3 часа назад
Жизнь Ефремова разделилась на "до" и "после": в МВД детально разобрали аварию

Жизнь Ефремова разделилась на "до" и "после": в МВД детально разобрали аварию

57 минут назад
ДТП на Звенигородском шоссе: за рулем заметили бывшую сотрудницу Тимати

ДТП на Звенигородском шоссе: за рулем заметили бывшую сотрудницу Тимати

2 часа назад
Не только головная боль: симптомы, указывающие на разрыв аневризмы

Не только головная боль: симптомы, указывающие на разрыв аневризмы

5 часов назад
На Зеленского составили протокол за нарушение карантина

На Зеленского составили протокол за нарушение карантина

5 часов назад
ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек

ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек

6 часов назад
Сюрпризы погоды: сеть пополнилась кадрами тропических ливней и шквалов в центре России

Сюрпризы погоды: сеть пополнилась кадрами тропических ливней и шквалов в центре России

14 минут назад
На рынках Вьетнама нашли "родоначальников" следующих пандемий коронавирусов

На рынках Вьетнама нашли "родоначальников" следующих пандемий коронавирусов

6 часов назад
В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку

В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку

7 минут назад
Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

12 часов назад
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

09.06.2020 16:05
Проблемы с голосом и методы его восстановления

Проблемы с голосом и методы его восстановления

08.06.2020 15:04
Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

08.06.2020 10:52
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Подвесить на тросе: Лондон подхватил от США войну с памятниками

Подвесить на тросе: Лондон подхватил от США войну с памятниками

24 минуты назад
Порошенко ворвался к генпрокурору Украины и стал диктовать свои условия

Порошенко ворвался к генпрокурору Украины и стал диктовать свои условия

31 минута назад
Безвредность и эффективность: как проходят исследования вакцин от коронавируса

Безвредность и эффективность: как проходят исследования вакцин от коронавируса

50 минут назад
ДТП с Ефремовым: названо время и место похорон погибшего

ДТП с Ефремовым: названо время и место похорон погибшего

1 час назад
В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

3 часа назад
Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

3 часа назад
Крушение российской "летающей мясорубки" засняли на видео

Крушение российской "летающей мясорубки" засняли на видео

4 часа назад
Америка 50-х в России: в Подмосковье открываются первые кинотеатры drive-in

Америка 50-х в России: в Подмосковье открываются первые кинотеатры drive-in

4 часа назад
Не бросайтесь на шашлыки: эксперт посоветовал не отменять личные ограничения

Не бросайтесь на шашлыки: эксперт посоветовал не отменять личные ограничения

4 часа назад
Путин поручил подготовить федеральный проект по развитию ИИ-технологий

Путин поручил подготовить федеральный проект по развитию ИИ-технологий

5 часов назад
Средиземноморье vs Беломорье: столкновение фронтов испещрило центр России грозовыми ячейками

Средиземноморье vs Беломорье: столкновение фронтов испещрило центр России грозовыми ячейками

5 часов назад
Обнаглели и не боятся: Лукашенко приказал "прошерстить пузатых буржуев"

Обнаглели и не боятся: Лукашенко приказал "прошерстить пузатых буржуев"

5 часов назад
Судимый Владимир Долинский рассказал, что может ждать Ефремова в тюрьме

Судимый Владимир Долинский рассказал, что может ждать Ефремова в тюрьме

5 часов назад
Уклонялся от встречного: появился второй ракурс аварии с воронежским полицейским

Уклонялся от встречного: появился второй ракурс аварии с воронежским полицейским

5 часов назад
Тарифы ЖКХ могут временно заморозить

Тарифы ЖКХ могут временно заморозить

5 часов назад
Археологи впервые составили подробную карту римского города без раскопок

Археологи впервые составили подробную карту римского города без раскопок

5 часов назад
В Казани женщины засунули ребенка в мусорный бак ради просрочки

В Казани женщины засунули ребенка в мусорный бак ради просрочки

5 часов назад
Европейский парламент может наложить вето на сделку по Brexit

Европейский парламент может наложить вето на сделку по Brexit

5 часов назад
Роковая "Кармелита": жизнь Щеголева расколол роман с Зиминой

Роковая "Кармелита": жизнь Щеголева расколол роман с Зиминой

6 часов назад
Супруг Елизаветы II принц Филип отмечает 99-летие

Супруг Елизаветы II принц Филип отмечает 99-летие

7 часов назад
После отмены карантина в Москву вернулись автомобили и пробки

После отмены карантина в Москву вернулись автомобили и пробки

7 часов назад
Михаэлю Шумахеру предстоит еще одна сложная операция

Михаэлю Шумахеру предстоит еще одна сложная операция

7 часов назад
Песков объяснил, почему на Парад Победы не пригласили Зеленского

Песков объяснил, почему на Парад Победы не пригласили Зеленского

8 часов назад
Главврачи "ковидных" больниц Москвы отправляются в регионы

Главврачи "ковидных" больниц Москвы отправляются в регионы

8 часов назад
Умер известный духовный композитор Николай Ведерников

Умер известный духовный композитор Николай Ведерников

8 часов назад
Ученые объяснили, почему мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

Ученые объяснили, почему мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

8 часов назад
Названы продукты, которые точно помогут похудеть

Названы продукты, которые точно помогут похудеть

8 часов назад
Фонтан, чучело медведя и доспехи: в Подмосковье задержан вор в законе Вася Бандит

Фонтан, чучело медведя и доспехи: в Подмосковье задержан вор в законе Вася Бандит

9 часов назад
Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля

Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля

9 часов назад
Как гипертоникам позаботиться о здоровье в жару. Советы доктора Агапкина

Как гипертоникам позаботиться о здоровье в жару. Советы доктора Агапкина

9 часов назад
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку