Безвредность и эффективность: как проходят исследования вакцин от коронавируса

В России начались клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа. Правительство будет информировать о ходе этих работ, об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Сколько всего вакцин сейчас разрабатывают в России?

В России сейчас ведется разработка 47 вакцин на 14 платформах. Исследования идут сразу в нескольких лабораториях: в "Векторе", институте имени Гамалеи и Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток. В новосибирском научном центре "Вектор" в ходе исследований испробовали разные комбинации препаратов. Из более чем 25 вариантов 3 показали наибольшую эффективность. Два из них вводятся внутримышечно, а третий интраназально, то есть просто будет закапываться в нос. Безвредность и эффективность проверяли на животных.

Генеральный директор ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, сколько животных уже были заражены вирусом:

— Минимально необходимое статистически достоверное количество — это порядка трехсот животных, которые включают в себя не только низших приматов, но и хорьков, и хомяков. Это те животные, которые были непосредственно заражены новым коронавирусом на настоящий момент.

В отличие от низших приматов, мыши, которые так же участвуют в опыте, оказались стойкими к коронавирусу: их трудно заразить и болеют они не так, как люди, поэтому ученые решили создать трансгенных мышей в Институте биологии гена в Москве и затем передать их в Новосибирск.

"Среди всех мышей, которые родились, мы нашли восемь трансгенных мышей, среди них три самки и пять самцов. Если мы пойдем по пути передачи беременных мышей, то будем готовы их передать 22-26 июня. Если мы будем передавать потомство от этих мышей, то это будет несколько позже. Такие грызуны должны быть чувствительны к коронавирусу", — сообщил руководитель центра коллективного пользования "Геномное редактирование" Алексей Дейкин.

Клинические исследования обычно делятся на четыре фазы, но сейчас будут сокращены до трех за счет того, что первую и вторую фазу совместят. Начать исследования на людях в "Векторе" планируют не позже 15 июля. В них примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

"Мы планируем клинические исследования всех трех вакцинных препаратов на добровольцах. Окончательное решение будет принято только после получения положительных результатов в рамках доклинических исследований на лабораторных животных готовой лекарственной формы", — рассказал Ринат Максюмов.

Окончательные группы добровольцев могут быть сформированы только за семь дней до начала исследований. В них смогут принять участие только те, кто не болел COVID-19.

Ученые из института имени Гамалеи уже вкололи себе вакцину. Над ней они работали совместно со специалистами из 48-го Центрального НИИ Министерства обороны. Сейчас идет подготовка к началу клинических исследований. Для участия в них отобраны две группы добровольцев. В первую вошли офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту, а во вторую гражданские лица. Один из таких добровольцев поделился:

— Я являюсь начальником службы психологической работы нашей бригады, поэтому решил своим примером подчеркнуть, что необходимо помочь нашей стране.

С сегодняшнего дня группа гражданских добровольцев размещается в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Все участники проходят медицинское обследование.

"4 и 9 июня на 14-дневную изоляцию были помещены 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников. Изоляция проводится с целью недопущения возможности заражения военнослужащих и медицинского персонала перед началом вакцинации", — рассказал профессор, начальник Главного военном клиническом госпитале имени Бурденко Евгений Крюков.

Если исследования пройдут успешно, важно правильно наладить производство вакцины. Глава Минпромторга Мантуров рассказал о том, какая работа ведется в этом направлении:

"Одно дело разработать план, а другое дело уже реализовать его на практике с точки зрения производства. Сейчас отработали всю технологическую составляющую для того, чтобы обсудить предметно все аспекты реализации этого направления. Оно действительно крайне важно, все заинтересованы в этом, но здесь нельзя допустить каких-то неточностей, потому что это миллионы людей".

Исследование вакцины для детей начнется не раньше следующего года.