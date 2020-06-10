Сюрпризы погоды: сеть пополнилась кадрами тропических ливней и шквалов в центре России

Мощный тропический ливень с грозой и шквалистым ветром 10 июня накрыл московский регион. Ненастье добавило в копилку осадков, и без того переполненную, еще половину июньской нормы. Дороги превратились в бурлящие реки, в которых тонули даже автобусы. Российская столица замерла в 9-балльных пробках. А в Новой Москве рухнул подтопленный мост.

Гром, молнии и пелена воды — классический проливной летний дождь. Вот только одно но — обильных осадков во второй половине дня никто не ждал. Накануне синоптики предсказывали лишь переменную облачность. Интенсивный ливень вызвал многочисленные подтопления и, конечно, пробки.

В пробках тема номер один — ливень. Оказалось водители, направляющиеся в сторону Митино, уже знали, что их ждет!

"Митино возле Пятницкого шоссе — видео скинули. Там прямо по колесо автомобиля большого вода", — рассказывает один из водителей.

Наполовину подводный трактор — кадры, наглядно демонстрирующие уровень воды на Пятницком шоссе. В какой-то момент ехать было просто невозможно, и машины встали. Коллапс случился возле дома №39. В Солнцеве все выглядело примерно так же. Но, находились смельчаки, которые продолжали то ли ехать, то ли плыть и одновременно снимать.

Специалисты ЦОДД, правда, считают, что причина пробок — не только дождь. Просто на улицах стало больше машин. Кроме того, в городе активно идут дорожные работы

"Сегодня на 10 утра количество автомобилей в Москве было на 140 тысяч больше, чем неделю назад. Затруднения наблюдаются из-за дорожных работ на внешней стороне ТТК, Киевском путепроводе, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, в Шереметьевском тоннеле", — отмечает главный специалист ЦОДД Андрей Топс.

Но и стихия внесла в дорожный коллапс свою лепту. Ветер валил деревья — кадры этого процесса с улицы генерала Белобородова срывал крыши домов. Это случилось на Заречной улице. В Новой Москве неподалеку от деревни Большое Покровское обрушился мост через реку Незнайка. К счастью, никто не пострадал, но жители сразу нескольких населенных пунктов оказались отрезанными от цивилизации. Сейчас на месте работают аварийные службы. В Истре выпал град, а в Химках люди просто не могли выйти из подъезда.

- И поплыли!

Но судя по количеству роликов в сети, больше всего досталось Клину. На улице Мира в луже застрял автобус дорожной службы.

Выразительные кадры проплыва машин по улицам тоже из Клина.

- Улица Карла Маркса! Плывем!

Летняя стихия бушевала не больше часа. Ливень прекратился. И в небе показались просветы. Прогноз синоптиков на четверг, 11 июня, выглядит также как и тот, что они давали на сегодня — до плюс 30 градусов и никакого дождя. Что это может означать и не приготовила погода очередных сюрпризов, узнаем завтра.