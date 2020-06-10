Google удалила из магазина копию TikTok, которая платит за просмотр видео

Компания Google удалила из каталога магазина Google Play приложение Zynn. Китайского клона TikTok, который недавно превзошел оригинал по количеству загрузок, уличили в плагиате.

Zynn запустился на Android и iOS в начале мая и быстро занял верхушки чартов. Уже в конце того же месяца хит возглавил список самых скачиваемых бесплатных программ в App Store, обогнав Zoom и TikTok, а в Google Play вошел в первую десятку по числу загрузок.

Причина взрывного роста отчасти связана с системой вознаграждения, которой придерживаются создатели Zynn. В отличие от TikTok, сервис платит пользователям за просмотр роликов и привлечение друзей. Например, за регистрацию в приложении Zynn дарит $1, еще $20 - за первого приглашенного человека и $10 - за каждого следующего. Средства можно получить в виде подарочных сертификатов или наличными. Тем не менее, некоммерческая организация Common Sense Media называет схему Zynn финансовой пирамидой.

Кроме того, на этой неделе крупные TikTok-блогеры заявили, что их контент без разрешения был загружен в Zynn. Как отмечает Wired, некоторые аккаунты были скопированы полностью, вплоть до имени и картинки профиля. Причем произошло это еще до официального запуска сервиса в США.

Представители компании рассказали Financial Times, что их программа была удалена из Google Play по причине "плагиата". При этом они признали, что "допустили некоторые ошибки в этой области".

В Zynn добавили, что компания могла платить деньги рекламодателям, но решила привлекать пользователей напрямую.

"Мы не хотели платить гигантским корпорациям вроде Facebook или Google, поэтому решили платить точную такую же сумму нашим ключевым пользователям", - объяснили в пресс-службе.

В Google удаление Zynn из каталога магазина пока не прокомментировали. iOS-приложение сервиса по-прежнему доступно в App Store.