Школы Екатеринбурга готовятся к проведению ЕГЭ в новых условиях. Совсем скоро — с 3 по 25 июля — сюда после большого перерыва придут ученики. Как передает ГТРК "Урал", меры предосторожности будут самыми строгими. В помещениях устанавливаются средства дезинфекции, пункты медицинского контроля.

Главная задача организаторов — сделать процесс сдачи единого госэкзамена максимально безопасным. Как уточнил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, учебные заведения уже приобрели бесконтактные термометры. Санитайзеры для обработки рук, которые установят на входе и в коридорах, произведены на предприятиях области. В каждом классе появятся рециркуляторы для очистки воздуха, а также бактерицидные облучатели.

Кстати, такую же технику и приспособления должны доставить не только во все школы, но и в дежурные группы детсадов и загородные лагеря региона.