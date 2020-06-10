Семак все еще надеется увидеть Кокорина в составе "Зенита"

Главный тренер чемпиона России по футболу питерского "Зенита" Сергей Семак не изменил своего отношения к скандальному форварду Александру Кокорину, который минувшей осенью вышел из колонии, где отбывал срок за две драки в центре Москвы. Наставник надеется, что нападающий все же вернется в его клуб.

Как уже сообщали Вести.Ru, у Кокорина – действующий контракт с "Зенитом" и Семак сразу после возвращения спортсмена из мест не столь отдаленных, не раз заявлял, что рассчитывает на опыт и амбиции футболиста. Однако в конце года стало известно, что руководители питерского клуба решили отдать Кокорина в аренду в "Сочи". А сам Александр теперь все чаще говорит, что в "Зенит" вряд ли вернется.

"Моя позиция давно известна, она не изменилась: был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде, — цитирует Семака издание "Спорт-экспресс". – Думаю, у него такие же чувства. Остальное покажет время". Инсайдеры между тем сообщают, что Кокориным интересуются московские "Локомотив" и "Спартак" и что форвард может уехать за границу.