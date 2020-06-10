Воробьев: Подмосковье готовится к открытию ТЦ и летних веранд ресторанов и кафе

Уже перед выходными 12-14 июня в Подмосковье откроются торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов. "Мы к этому готовимся, — в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. — Хотим это сделать уже перед выходными, ведем консультации с санитарным врачом".

При этом открытие и снятие ограничений зависит от "индекса репродукции" коронавируса COVID-19. Губернатор Подмосковья признал, что перед тем, как дать возможность экономике и сфере услуг вернуться к нормальной жизни, власти внимательно изучают цифры.

Режим повышенной готовности в Подмосковье из-за пандемии коронавируса был введен 13 марта. Затем он был дополнен рядом ограничений. В мае ограничительные меры стали постепенно снимать. В июне в Подмосковье открылись парки, магазины площадью до 400 квадратных метров, многофункциональные центры, библиотеки, строительные гипермаркеты и автокинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и бани.

Подмосковье удерживало второе место по уровню заражения коронавирусной инфекцией в России после Москвы. В регионе выявлено на 10 июня 46 тысяч 457 случаев заражения коронавирусом. Умерли 622 пациента. Выздоровели 13 тысяч 419 человек. При этом 10 июня число выздоровевших пациентов впервые превысило число заразившихся — 747 против 735.