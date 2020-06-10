Бывшая жена Ефремова: Мише за гениальность можно простить все

В эфире телеканала "Россия 1" рассказали о тайнах семей, которые стали участниками страшной аварии на Садовом кольце. Что осталось за кадром смертельного ДТП?

Родственники 57-летнего водителя Сергея Захарова, который погиб в результате столкновения с автомобилем Михаила Ефремова, поделились, что от актера не услышали ни извинений, ни соболезнований. В Москву вместе со своей супругой Татьяной приехал брат погибшего Валерий. По его словам, в первом часу ночи ему позвонил сын и рассказал о гибели родственника. Близкие изначально понимали, что у Сергея очень серьезные травмы.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков подтвердил, что у Захарова в роковом столкновении не было шансов выжить. Удар пришелся в самое неудачное место — по касательной в водительскую дверь. Также стоит учитывать массы автомобилей.

Жена брата погибшего рассказала, что для них Ефремов — не человек, а преступник. Женщина не понимает, как люди могут его оправдывать.

Адвокат Максим Калининов заявил, что артист как порядочный человек не будет предпринимать никаких мер для избежания наказания.

Эксперты обратили внимание на то, что два дня домашнего ареста засчитываются за один день в тюрьме. Близкие погибшего, в свою очередь, называют такую меру пресечения "плевком" в их семью.



Бывшая жена Ефремова Ксения Качалина поддержала экс-супруга и заявила, что ему за гениальность можно простить все. Общественный деятель Павел Пятницкий призвал не путать артиста и гражданина. По его словам, актерских талантов обвиняемого никто не умаляет, но случившееся оправдать невозможно.

Доктор Александр Мясников, в свою очередь, считает, что случайностью является не нынешнее ДТП, а то, что подобное не произошло раньше. Телеведущая Елена Ханга призвала искать собутыльников артиста, которые позволили сесть ему за руль в таком состоянии.

Кого жалел Ефремов, когда плакал в зале суда — погибшего по его вине человека или самого себя? Как отреагировали на случившееся коллеги артиста?

Был ли еще кто-то в машине с актером? Готова ли пострадавшая семья принять деньги от Ефремова? Ответы на эти и другие вопросы — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".