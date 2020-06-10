Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Следователи возбудили еще одно уголовное производство в рамках дела Михаила Ефремова. Перед законом придется ответить тем, кто продал артисту наркотики.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили факт сбыта наркотических средств Ефремову неустановленными лицами. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК России (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств).



На сайте ГУ МВД России также сообщается, что уголовное дело в отношении Ефремова передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД по Москве. Такое распоряжение дал столичный прокурор Денис Попов.