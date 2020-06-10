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10 июня 202021:28

Американская сланцевая нефтедобыча может рухнуть

Global Look Press

Институт экономики и мира оценил страны, которые способны перейти к быстрому восстановлению после пандемии. Согласно его последнему отчету, индустрия сланцевой нефтедобычи США может рухнуть из-за резкого падения цен на нефть на фоне пандемии коронавируса.

Сначала спрос и цены на нефть рухнули на фоне экономического спада из-за пандемии, потом начали восстанавливаться. Однако Институт экономики и мира предупреждает, что низкие цены окажут влияние на политические режимы на Ближнем Востоке, особенно в Саудовской Аравии, Ираке и Иране.

Согласно ежегодному Глобальному индексу миролюбия IEP, опубликованному в среду, последствия пандемии могут «привести к краху сланцевой нефтедобычи в США, если цены на нефть не вернутся на прежние уровни».

Нефть начала восстанавливаться после того как на фоне пандемии ушла на отрицательную территорию в апреле. Однако аналитики Goldman Sachs предупредили во вторник, что рост цен на нефть был преувеличен. Они спрогнозировали падение Brent до $35 за баррель с $43 за баррель в течение нескольких недель.

Среди крупнейших производителей сланцевой нефти Exxon Mobil, Chevron, EOG Resources.

В отчете IEP говорится, что падение нефти на мировых рынках началось на фоне слабости коммерческой, туристической и промышленной отраслей. «Эти рынки уже пострадали от избыточного предложения от России и Саудовской Аравии, которые не могли договориться об ограничении производства», — говорится в сообщении.

Однако интересно, что Институт проанализировал, экономики каких стран быстрее восстановятся после пандемии. И для этого использовалось 4 показателя.

Китай, Индонезия, Россия, Мексика и Австралия восстановятся быстрее остальных. У них низкий уровень безработицы, низкая зависимость от международной торговли, низкие налоговые поступления по отношению к ВВП и низкий долг правительства в соотношении к ВВП.

Основатель IEP Стив Киллеа сказал: «COVID-19 негативно влияет на все страны мира. Ожидается, что они будут становиться все более поляризованными в своей способности поддерживать мир и безопасность. Таким образом, последствия коронавируса могут уничтожить годы социально-экономического развития, усугубить гуманитарные кризисы, обострить и стимулировать беспорядки и конфликты».

Он определил список секторов, которые понесут наибольшие потери от карантинных мер, включая авиацию, гостиничный бизнес, туризм, розничную торговлю и финансы. Здравоохранение, телекоммуникации и производство продуктов питания в гораздо более выигрышном положении.

Одно из преимуществ: временно сократился незаконный оборот наркотиков и другие виды преступности из-за социальной изоляции во всем мире. При этом, резко выросло количество оповещений о домашнем насилии, самоубийствах и обострении психических заболеваний.

Исландия остается самой мирной страной в мире. Она занимает эту позицию с 2008 года. На вершине рейтинга — Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания.

Афганистан — наименее мирная страна, он находится на этом уровне в течение двух лет, за ним следуют Сирия, Ирак и Южный Судан.

«Сохраняется огромное напряжение последнего десятилетия из-за конфликта, давления на окружающую среду и социально-экономических конфликтов. Вполне вероятно, что экономическое воздействие COVID-19 усилит эту напряженность, увеличит безработицу, неравенство, ухудшит условия труда. Начнутся протесты и гражданские беспорядки против политической системы. Поэтому мир сейчас находится на критическом этапе», — отметил Киллеа.

 

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