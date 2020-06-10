10 июня 202022:22

Актер Игорь Жижикин признался, что стал папой в первый раз

Global Look Press

Российский и американский актер Игорь Жижикин раскрыл тайну — он впервые стал отцом. Примечательно то, что радостное событие в семье "актера-злодея" произошло полтора года назад, но признаться в этом он решил только сейчас.

Сейчас Игорю Жижикину 56 лет. Артист поделился, что полтора года назад родилась его маленькая копия — сын. При этом он не стал рассекречивать имя малыша, а также от кого рожден ребенок. Известно лишь, что Жижикин сейчас состоит в четвертом браке.

Артист рассказал изданию "7Дней.ру", что в настоящее время живет на две страны. Его Родиной является Россия, но Жижикин любит и Америку.

Российскому зрителю артист известен своими ролями в фильмах "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Турист", "Монтана", "8 первых свиданий", "Шерлок Холмс" и многие другие.

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