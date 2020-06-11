Tesla становится самой дорогой автомобильной компанией в мире

Акции компании Tesla превысили отметку 1000 долларов, что делает ее самой ценной автомобильной компанией в мире.

Компания по производству электромобилей оценивается в 190 миллиардов долларов, обогнав Toyota и теперь стоит больше, чем Ford, General Motors, Honda и Fiat Chrysler вместе взятые.

Акции получили буст во вторник после того, как исполнительный директор компании Илон Маск отправил электронное письмо сотрудникам, в котором сообщил, что новый электрический тягач Tesla Semi готов к "серийному производству".

В письме также указывается, что производство аккумуляторов и силовой установки для Tesla Semi будет производиться на заводе в Неваде. Сборку остальных компонентов собираются распределить по другим фабрикам компании.

Цена акций компании поднялась до прежних максимумов в начале года, а затем резко упала на фоне опасений по поводу производственных трудностей из-за Covid-19.

Tesla была вынуждена закрыть свои заводы во Фримонте (Калифорния) и Буффало (Нью-Йорк) из-за пандемии, а недавно открывшийся завод в Китае также был вынужден приостановить работу на несколько недель в начале года.

Заводы компании вновь открылись после того, как господин Маск пригрозил покинуть Калифорнию, если местное правительство не снимет ограничения на ее деятельность.

Позднее утечку письма и содержащуюся в нём информацию Маск подтвердил в Twitter, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков.