11 июня 202004:55

Задержан адвокат Гладилин, подозреваемый в похищении сына адвоката Скрыпника

В подмосковных Мытищах в рамках уголовного дела о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника задержан адвокат Эдуард Гладилин.

В настоящее время следователи допрашивают Гладилина, который подозревается в похищении человека. Также ему инкриминируется участие в банде. Об этом ТАСС рассказал адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер.

По его информации, ночью в доме Гладилина сотрудники Следственного комитета и МВД по Московской области провели обыск, в ходе которого были изъяты телефоны, компьютеры и флеш-накопители.

Сын адвоката Скрыпника 5 июня вышел на прогулку из загородного дома, расположенного в Солнечногорском городском округе, и не вернулся. Спустя время на телефон родителей молодого человека начали поступать СМС-сообщения с угрозами. Спустя менее двух суток в ходе следственно-оперативных мероприятий следователи установили местонахождение подростка.

О личности задержанного известно, что он также является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева. Кроме того, Гладилин адвокат Анастасии Бурлаковой, чьего отца – экс-владельца верфей Wadan Yards — убили члены банды Гагиева.

 

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Задержан адвокат Гладилин, подозреваемый в похищении сына адвоката Скрыпника

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