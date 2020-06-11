Спасенная в Приморье тигрица получила имя

Жители села Горноводное на северо-востоке Приморья, возле которого спасли амурскую тигрицу, придумали ей имя.

Тигрёнка отловили в Ольгинском районе. Этой самке было примерно 9 — 10 месяцев. Она не боялась людей и была без матери, поэтому решили ее отловить и доставить в центр реабилитации, сообщает "Интерфакс". После двух недель реабилитации состояние тигрицы значительно улучшилось, она начала охотиться в вольере, адекватно реагирует на людей, ест и пьет.

Кличку для спасенной выбирали жители села. Они назвали ее Сандой — в честь старого названия села Горноводное — Сандагоу.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.

В этом году в Приморье завершается мониторинг амурских тигров. Цель проекта – отследить изменения в популяции хищника. "Перепись" тигриного населения проводят раз в 10 лет. За перемещениями хищников следят с помощью специальных радиоошейников, а также фотоловушек и видеокамер.