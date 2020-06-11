Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге

В Петербурге легковой автомобиль буквально снёс остановку общественного транспорта.

Как сообщили в ГИБДД, 19-летний водитель не справился с управлением. Пострадали трое пешеходов; они находятся в больнице с травмами средней тяжести. От остановки почти ничего не осталось.