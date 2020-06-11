Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге

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Вести.Экономика
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Сколько должна стоить нефть и как долго цены будут расти?
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Вести.Hi-tech
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Обзор системы Philips Hue и светильника Hue Go: cвет на связи
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Авто.Вести.Ru
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Пропускной режим для автомобилей в Москве отменяется 9 июня
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Вести в 20.00
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Михаил Ефремов был в машине один
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Вести.Регионы
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На репетиции Парада в Ростове вывели технику времен ВОВ
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Вести-Москва
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COVID-19: в московских больницах спасли 65 тысяч человек
- В Москве наладили собственное производство средств защиты от коронавируса
- Столичные поликлиники отремонтируют и приведут к единому стандарту
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Вести.Наука
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Телеканал "Культура"
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