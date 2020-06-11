Американцы в Сирии попытались преградить путь российскому патрулю: видео

На севере Сирии в деревне Абра американские военные на бронеавтомобиле пытались преградить путь российскому военному патрулю.

Видеозапись инцидента опубликовал в своем Телеграм-канале руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

Попытка американцев успехом не увенчалась: их бронеавтомобиль увяз, сцепление сгорело, из-под капота повалил дым. Российские военные полицейские продолжили движение по маршруту, сообщает телеканал "Россия 24".