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Конфликт в Сирии 1 час назад

11 июня 202005:37

Американцы в Сирии попытались преградить путь российскому патрулю: видео

Американцы в Сирии попытались преградить путь российскому патрулю: видео

На севере Сирии в деревне Абра американские военные на бронеавтомобиле пытались преградить путь российскому военному патрулю.

Видеозапись инцидента опубликовал в своем Телеграм-канале руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

Попытка американцев успехом не увенчалась: их бронеавтомобиль увяз, сцепление сгорело, из-под капота повалил дым. Российские военные полицейские продолжили движение по маршруту, сообщает телеканал "Россия 24".

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