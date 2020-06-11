11 июня 202006:39 Андрей Сапегин

Один из старейших городов Сибири претендует на почетное звание

Один из старейших городов Сибири претендует на почетное звание

1 июля, когда Россия будет голосовать за поправки в Конституцию, гражданам страны предстоит сделать еще один важный выбор. Это решение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". Каждый день мы рассказываем о городах-претендентах. Эти промышленные центры в годы Великой Отечественной войны обеспечивали фронт техникой, боеприпасами и продовольствием. Сегодня — о подвиге одного из старейших городов Сибири. Как Томск превратился в центр подготовки ученых?

 

Сплав научного и трудового подвига — таков Томск в годы войны. Один из старейших городов Сибири, в 1941 — это небольшой райцентр Новосибирской области. Но уже в 1944-м — административный центр Томской области. За четыре года он стал городом-госпиталем, где лечились больше 100 тысяч раненых бойцов; городом-заводом, где круглые сутки выпускались такие нужные для фронта танковые, самолетные, корабельные электродвигатели, минометы, мины, миноискатели, стартеры, монометры, световое оборудование. А еще сухари спецназначения, консервы, казеин, смесь для "коктейлей Молотова", белье для солдат, рукавицы, валенки. Большинство предприятий появились в 1941 году.

Например, завод "Манотомь". Созданный на базе оборудования эвакуированных предприятий из Ленинграда и Москвы, он в кратчайшие сроки наладил выпуск тахометров для танков, самолетов, торпедных катеров. Сейчас это высокотехнологичное предприятие, впрочем, помнящее свою историю. В их музее главный — зал войны.

"Завод успешен на сегодняшний день абсолютно. Самое главное, что завод сохранил традиции — это выпуск монометрической продукции. Мы освоили много новых изделий, но основа основ остается — это традиция, которая зародилась в 1941 году. Это монометры", — говорит заместитель генерального директора по производству ОАО "Манотомь" Андрей Метальников.

Впрочем, главной, как сказали бы сейчас, "фишкой" Томска стали наука и образование — подготовка специалистов и научно-техническое обеспечение армии и "оборонки".

"Это специфика Томска, это ноу-хау. То, что мы говорим сейчас о промышленном производстве, — это было во всей стране. Но у нас еще есть вклад наших вузов. Они тоже перестроились на военные рельсы, начиная с сокращения времени обучения студентов и заканчивая множеством военных разработок, которые действительно помогали фронту", — рассказывает начальник отдела использования и публикации документов государственного архива Томской области Ольга Хмельницкая.

Более 30 томских ученых были награждены орденами. 14 профессоров удостоены сталинских премий. Профессор Чинакал разработал новую революционную систему добычи угля. Профессор Кулёв — методы идентификации боевых отравляющих веществ. Профессор Савиных — эффективные способы хирургического лечения огнестрельных ранений брюшной полости. Ученый Радугин обнаружил стратегическое месторождения марганца в Кузбассе. Профессор Токин открыл фитонциды — антисептик растительного происхождения. Профессора Ревердатто, Вершинин и Яблоков внедрили десятки новых лекарств.

Научными сотрудниками томских вузов и НИИ были выполнены более полутора тысяч важнейших для фронта работ. И теперь Томск — один из главных наукоградов страны.

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