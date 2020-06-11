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Коронавирус 17 минут назад

11 июня 202007:25 Николай Соколов

В Испании сохранят особый режим для домов престарелых и роддомов

В Испании сохранят особый режим для домов престарелых и роддомов

Окончание режима чрезвычайного положения в Испании коснется пока не всех. Особые протоколы безопасности останутся в родильных домах и заведениях для пожилых людей. Кроме того, особые меры продолжат действовать в организации спортивных мероприятий и пляжного отдыха.

 

После начала спортивных сборов набирают обороты и околоспортивные споры. Возобновляется футбольный чемпионат, но с пустыми трибунами. Матчи с болельщиками по-прежнему в Испании запрещены.

"Я думаю, что определенная часть стадиона могла бы быть занята при соответствующих санитарных мерах. Но это ненормально, чтобы никто не присутствовал на таком важном матче", — говорит болельщик.

Санитарные службы с мнением фанатов этого испанского клуба точно не согласятся. В стране Басков зафиксирована локальная вспышка коронавируса. И даже если туристические объекты возобновили работу, то особо путешествовать пока туристы не собираются. Это видно по знаменитому пути паломников — святой дороге к Сантьяго-де-Компостела. Обычно в июне здесь уже тысячи гостей.

Сложной обстановка остается в родильных домах. Из-за коронавируса ввели специальные протоколы безопасности в отношении матери и ее будущего малыша. Но даже с улучшением показателей статистики менять правила не будут.

"Большинство исследований продолжают укреплять идею о том, что COVID-19 наиболее часто передается при рождении ребенка и при контакте с матерью даже через каплю слюны или физический контакт", — говорит заведующая отделением акушерства и гинекологии Лола Гомес.

Не только родильные дома, но и онкологические центры по всему миру в зоне повышенного риска. Вспышка коронавируса зафиксирована в детской больнице Алжира. Причем среди заболевших сотрудники и даже начальник отдела кадров.

Но коронавирус постепенно отступает. Страны и даже континенты учатся жить с ним. В Аргентине долгожданные послабления: разрешили спорт на свежем воздухе, но по одиночке.

Тем временем в Европе опять споры по возобновлению туризма. Правительство ФРГ продлило в условиях пандемии действие предостережений об опасности путешествий в 160 государств за пределами ЕС и Шенгенской зоны до 31 августа. Хотя именно из Германии, например, Испания готовится принять первых гостей.

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