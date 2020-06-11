11 июня 202007:00

В Мурманске к заключению приговорили члена террористической группировки

В Мурманске к заключению приговорили члена террористической группировки

13 с половиной лет заключения за терроризм. Это приговор вынесли по итогам выездного заседания Второго Западного окружного военного суда в Мурманске для уроженца города Североморска.

Следствие установило, что он был участником "Исламского государства" (организация запрещена в России) и в прошлом году готовил взрыв здания полиции (у него была изъята взрывчатка).

Свои намерения подсудимый не скрывал. Размещал в сети обращения, где оправдывал подобные действия.

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