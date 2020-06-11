Полиции в США запрещают удушающие приемы при задержании

Уже по меньшей мере 12 американских городов запретили полицейским использовать удушающие приёмы при задержании.

Это стало ответом местных властей на массовые протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Демонстрации в США продолжаются уже третью неделю. На этом фоне объектами вандализма становятся статуи Христофора Колумба. Многие американцы считают его колонизатором и обвиняют в притеснении коренного населения.

Тем временем продолжается разбирательство с полицейскими, которые участвовали в задержании Джорджа Флойда. Одного из них — Томаса Лейна — освободили под залог в 750 тысяч долларов, сообщает телеканал "Россия 24".