Нацпроект "Образование": в Углегорске на Сахалине открылся новый технокласс

В городе Углегорск на Сахалине открылся новый технокласс; его оборудовали в рамках нацпроекта "Образование". Посещать занятия могут дети с 12 лет. Там они научатся создавать компьютерные игры, работать с дополненной реальностью и 3D технологиями.

Робот почти готов — это результат недельных занятий в новом техноклассе. Обычно пятиклассница Евгения Том занимается танцами, вокалом и актерским мастерством. Но сейчас решила открыть для себя что-то новое.

"Мне просто интересно, хочется попробовать себя в чем-то новом, да и вообще я люблю поэкспериментировать", – говорит девочка.

Новый технокласс открылся в углегорской школе, и он пока единственный в районе. Несмотря на летние каникулы, ребята подготовили к его открытию музыкальный номер.

Заниматься в классе смогут и ребята из других школ. Мастерить роботов юным углегорцам помогает учитель физики и информатики. Два года Роман Фрумкин проходил дополнительное обучение, разрабатывал программы и материалы для уроков. Пришло время применить опыт на практике.

"Новое всегда немного страшновато, но стоит вникнуть, и это затягивает. А если интересно, то проблем у нас не должно возникать", — говорит преподаватель Роман Фрумкин.

Занятия посещают ребята с 12 лет. Школьники научатся создавать компьютерные игры, дополненную реальность и 3D-технологии. Пока пятиклассники собирают роботов по готовым схемам, а уже через три-четыре года смогут самостоятельно написать авторские компьютерные программы.

"… чтобы ребенок был погружен в атмосферу технического творчества и потом мог построить свою образовательную траекторию; выбрать специальность, связанную с техникой, исследованиями, научными изысканиями", — говорит Галина Прокопчук, советник управления образования Углегорска.

Технокласс оборудовали в рамках национального проекта "Образование". В этом году они появятся еще в девяти районах области, а к 2021 году техноклассы будут во всем регионе.